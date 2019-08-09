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    Думки вголос

    Кремлівський пропагандист Венедиктов хоче створити в Україні філіал радіо «Ехо Москви»

    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Розсилка
    Олексій Венедиктов - Кремлівський пропагандист Венедиктов хоче створити в Україні філіал радіо «Ехо Москви»
    Олексій Венедиктов

    Це путінське радіо не буде працювати в Україні. Це все одно, що запустити до Києва полк російських спецпризначенців

    Мовою оригіналу

    Вот и вскрылась причина нахождения к Киеве топ-пропагандиста Кремля, редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, которого журналисты ATR заметили на Крещатике. В интервью местной пророссийской помойке он рассказал, что хочет открыть филиал газпромовско-кремлёвского «СМИ» в Украине. Для этого нужно отменить мовный закон — и всех дел-то...

    Поясню тем, кто, может, не в курсе, что это. Это — прямая диверсия Кремля в Украине. Они обнаглели настолько, что совсем потеряли берега.

    Коротко. «Эхо Москвы» — это «СМИ», которое приглашает в эфир и публикует российских террористов, убийц украинцев. Их там таких много, но одной фамилии — «политрук днр» Прилепин, думаю, хватит. Также их постоянный автор — «крымский блогер» Горный, которого Венику спустил Кремль в момент аннексии Крыма для пропаганды против Украины и крымских татар. И вишенка на торте — зам Венедиктова — Рувинский — открытый крымнашист, недавно попал в «Миротворец» за незаконное посещение Крыма.

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    Итого. Если эта диверсия состоится (надеюсь, что нет), то все, кто к этому хоть как-то причастны в Украине, будут моими не просто не друзьями, а личными врагами. Я имею в виду Сакена Аймурзаева и т.д (если написанное тут правда). Врагами не только моими, но и моих друзей патриотов, украинцев, крымских татар, ветеранов и бойцов войны с россией, которых я знаю.

    И последнее. Это путинское радио не будет работать в Украине. Это все равно, что запустить в Киев полк русского спецназа. Мы его будем блокировать, вырубать любыми способами, потому что это — враги. Как русские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Враги лютые. Это — Путин. Собственной персоной. Это десант русских войск внутри. Тот самый выстрел в спину. Мы его тут терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено.

    P.S. Прошу СБУ и ГПС больше не пускать это доверенное лицо Путина в Украину. Своего пророссийского г*вна нам хватает.

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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