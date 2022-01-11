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    Думки вголос

    Навіть «ліберальні» російські медіа не вірять у свободу волевиявлення

    У Росії не лишилось вільної журналістики? - Навіть «ліберальні» російські медіа не вірять у свободу волевиявлення
    У Росії не лишилось вільної журналістики?
    фото з відкритих джерел

    Раби – це порожнеча, вони просто копіюють своїх хазяїв

    А ви помітили, що зараз т.зв. «ліберальні» російські ЗМІ, ну, тобто, вибачте, мєдвєдєвскій «дождь», «его газрома» тощо, а так само «російські ліберали» по всьому світу, краще за всіх знають, що відбувається в Казахстані?

    І їхня головна версія – це, звісно ж, війна кланів, теорії змови… Тобто будь-що, але не народне повстання.

    Що це? А це, крім замовлення Кремля, ще й т.зв. культ антикарго, суть якого, якщо коротко: якщо в нас літаки з тростини – значить, і в усіх (якщо в Росії масових протестів проти царської влади не може бути – значить, ніде не може).

    Інакше хто ж ми – тупі безпорадні раби, а не представники «вєлікой россіі будущєва», світочі інтелекту та демократії?

    Росіян ментально влаштовує будь-яка версія подій у будь-якій країні, крім тієї, що народ у принципі може повстати. Ні, не може! Ми ж не можемо – значить, і ніхто. А всі ці революції – просто змова. Це до питання, чому я їх зневажаю. Бо поважати немає кого.

    Раби – це порожнеча, вони просто копіюють своїх хазяїв.

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    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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    Теги: ЗМІ війна Казахстан миротворці президент
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    Навіть «ліберальні» російські медіа не вірять у свободу волевиявлення