Кремль готовий до нового українського Майдану

Зеленському варто задуматись, чи треба продовжувати свою нинішню політику в авторитарному дусі?

Яким може бути 2022 рік

Цього року якось не міг відповідати на різдвяні привітання традиційним «Веселих свят». Вважав це неадекватним тому, що нам належить пройти в 2022. Прошу вибачення за негативну картину, яку викладаю.

Але вчасно поставлений діагноз – головна умова перемоги над хворобою.

1. Посадка лідера опозиції та знищення свободи слова в Україні – головна передумова побудови авторитарного Зе-режиму.

Арешт майна Порошенка і його колишніх телеканалів – лише перша ластівка зачистки опонентів Зеленського.

Вже в найближчі дні підприємствам Ахметова можуть нарахувати 50 млрд недоімки з рентних платежів. Це неминуче приведе до арешту всіх активів та рахунків ДТЕК. Ціль – телеканали олігарха, які дозволили собі транслювати неприємні Зеленському ток-шоу.

Такий авторитаризм – дуже поганий відкат у часи Януковича. Але не смертельний. Пережили дніпропетровську і донецьку мафію, переживемо і естрадно-циркову

2. Але проблема в тому, що російська кротоферма в Офісі Президента України використовує комплекси, примхи та некомпетентність Зеленського для розвалу української Держави.

Найвідоміший приклад – злив спецоперації проти « вагнерівців».

Те саме – рукотворна енергетична криза, в результаті якої зупиняються цілі галузі, а країна стала заручником російського вугля і білоруської електрики.

Те саме – з будівництвом доріг, яке забрало у Армії можливість розвиватися.

Аналогічні результати будуть і з штучним донарахуваннями ренти ДТЕКу, Арселору та Феррекспо-Полтава. Буде відос гаранта про боротьбу з олігархами, а в результаті зупиниться ключова для наповнення бюджету гірнича галузь економіки. Країна стане ще слабішою.

Всі лінії напруги – від мітингів на захист Порошенка до енергетичної та фінансової кризи – зійдуться в лютому.

Десь на цей час влада планує ізолювати лідера опозиції П. Порошенка, зачистити телепростір і поїхати на поклон до Путіна. Далі легко спрогнозувати повернення Зеленського із сумновідомим по Мюнхену-38 «я привіз вам мир».

Насправді, нам спробують привезти легалізацію терористичних республік через референдум або й прямо через контрольовану ВР

3. Недопущення легалізації цієї ракової пухлини підконтрольних РФ терористичних утворень в український державний організм – головне завдання проукраїнських сил.

Майдан – дуже ризикований спосіб. Кремль вже готовий і до провокацій в стилі Алмати і до введення «миротворців»-окупантів.

Мовчазне сприйняття «лнр/днр» – прямий шлях до виникнення нових і нових антиукраїнських «народних республік». Яким допоможуть ті ж російські зелені чоловічки.

З моєї точки зору єдиним способом зупинити цю смертельну загрозу можна лише через ліквідацію зеленої монобільшості. В цьому чи в наступному парламенті.

Президент без більшості, з усією його кротофермою, – перестане бути провайдером плану Кремля.

Як це зробити – питання серйозної розмови в проукраїнському середовищі. І чим швидше вона почнеться, тим краще.

Джерело: блог Юрія Луценка

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