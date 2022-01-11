Кремль готовий до нового українського Майдану
Яким може бути 2022 рік
Цього року якось не міг відповідати на різдвяні привітання традиційним «Веселих свят». Вважав це неадекватним тому, що нам належить пройти в 2022. Прошу вибачення за негативну картину, яку викладаю.
Але вчасно поставлений діагноз – головна умова перемоги над хворобою.
1. Посадка лідера опозиції та знищення свободи слова в Україні – головна передумова побудови авторитарного Зе-режиму.
Арешт майна Порошенка і його колишніх телеканалів – лише перша ластівка зачистки опонентів Зеленського.
Вже в найближчі дні підприємствам Ахметова можуть нарахувати 50 млрд недоімки з рентних платежів. Це неминуче приведе до арешту всіх активів та рахунків ДТЕК. Ціль – телеканали олігарха, які дозволили собі транслювати неприємні Зеленському ток-шоу.
Такий авторитаризм – дуже поганий відкат у часи Януковича. Але не смертельний. Пережили дніпропетровську і донецьку мафію, переживемо і естрадно-циркову
2. Але проблема в тому, що російська кротоферма в Офісі Президента України використовує комплекси, примхи та некомпетентність Зеленського для розвалу української Держави.
Найвідоміший приклад – злив спецоперації проти « вагнерівців».
Те саме – рукотворна енергетична криза, в результаті якої зупиняються цілі галузі, а країна стала заручником російського вугля і білоруської електрики.
Те саме – з будівництвом доріг, яке забрало у Армії можливість розвиватися.
Аналогічні результати будуть і з штучним донарахуваннями ренти ДТЕКу, Арселору та Феррекспо-Полтава. Буде відос гаранта про боротьбу з олігархами, а в результаті зупиниться ключова для наповнення бюджету гірнича галузь економіки. Країна стане ще слабішою.
Всі лінії напруги – від мітингів на захист Порошенка до енергетичної та фінансової кризи – зійдуться в лютому.
Десь на цей час влада планує ізолювати лідера опозиції П. Порошенка, зачистити телепростір і поїхати на поклон до Путіна. Далі легко спрогнозувати повернення Зеленського із сумновідомим по Мюнхену-38 «я привіз вам мир».
Насправді, нам спробують привезти легалізацію терористичних республік через референдум або й прямо через контрольовану ВР
3. Недопущення легалізації цієї ракової пухлини підконтрольних РФ терористичних утворень в український державний організм – головне завдання проукраїнських сил.
Майдан – дуже ризикований спосіб. Кремль вже готовий і до провокацій в стилі Алмати і до введення «миротворців»-окупантів.
Мовчазне сприйняття «лнр/днр» – прямий шлях до виникнення нових і нових антиукраїнських «народних республік». Яким допоможуть ті ж російські зелені чоловічки.
З моєї точки зору єдиним способом зупинити цю смертельну загрозу можна лише через ліквідацію зеленої монобільшості. В цьому чи в наступному парламенті.
Президент без більшості, з усією його кротофермою, – перестане бути провайдером плану Кремля.
Як це зробити – питання серйозної розмови в проукраїнському середовищі. І чим швидше вона почнеться, тим краще.
Читайте також:
- Нагадаємо, 20 грудня Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.
- Згодом підписали клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.
- Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.
- Кілька причин, через які Банкова пішла на загострення проти Порошенка
- Порошенко, Зеленський чи Разумков? Політологи визначили найуспішнішого політика року
- Головні політичні переможці та лузери 2021-го
Джерело: блог Юрія Луценка