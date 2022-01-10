Президент Казахстану знайшов несподівану причину зникнення з моргів тіл «закордонних бойовиків»

Президент Казахстану переконує, що у протестах брали участь «закордонні бойовики», але їхні тіла забрали «інші терористи»

Токаєв пояснив, що метою «закордонних бойовиків» було захоплення влади

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки заявив, що у протестах брали участь «закордонні бойовики», але їхні тіла з моргів та вулиць забрали «інші терористи».

«З упевненістю говорю про пряму участь терористів, зокрема закордонних бойовиків, в агресії проти Казахстану. Невипадково бандити нападали ночами на морги, забирали та відвозили тіла своїх загиблих спільників. Вони також забирали тіла бойовиків з поля бою», – заявив Токаєв.

За його словами, «це є практика міжнародних терористів відомого походження», адже «саме так вони замітають сліди»

Токаєв пояснив, що метою «закордонних бойовиків» було захоплення влади.

Як додає «Интерфакс», сьогодні також президент Казахстану заявив президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, що у протестах нібито брали участь бойовики «з інших країн Центральної Азії, зокрема з Афганістану».

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також сьогодні у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані. До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.