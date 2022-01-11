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    Президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести

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    Токаєв назвав&nbsp;економічні передумови, які могли стати однією з причин масових протестів - Президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести
    Токаєв назвав економічні передумови, які могли стати однією з причин масових протестів
    фото: tengrinews.kz

    За словами керівника країни, на проекти великих компаній відволікаються ресурси держави, які б використані для розвитку малого та середнього бізнесу

    Наразі в економіці Казахстану великі підприємства мають особливі привілеї, придушуючи конкуренцію і перешкоджаючи проведенню реформ. Таку заяву під час засідання мажилісу (нижня палата Парламенту Республіки Казахстан) зробив президент країни Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє informburo.kz.

    «Наприклад, Банк розвитку Казахстану по суті перетворився на особистий банк для вузького кола осіб, які представляють фінансово-промислові та будівельні групи. Ми знаємо всі прізвища», – зазначив він.

    За словами президента, користуючись доступом до високих кабінетів, великі підприємства отримують привілейовані умови для реалізації своїх проектів.

    «На ці проекти відволікаються ресурси держави, які могли б бути використані саме для розвитку малого та середнього бізнесу», – наголосив Токаєв.

    Раніше повідомлялося, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення Аліхана Смаїлова на посаду глави уряду.

    До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

    А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані. До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

    Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

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    Теги: економіка Казахстан президент Касим-Жомарт Токаєв населення
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    Президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести