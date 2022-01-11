Президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести

Токаєв назвав економічні передумови, які могли стати однією з причин масових протестів

За словами керівника країни, на проекти великих компаній відволікаються ресурси держави, які б використані для розвитку малого та середнього бізнесу

Наразі в економіці Казахстану великі підприємства мають особливі привілеї, придушуючи конкуренцію і перешкоджаючи проведенню реформ. Таку заяву під час засідання мажилісу (нижня палата Парламенту Республіки Казахстан) зробив президент країни Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє informburo.kz.

«Наприклад, Банк розвитку Казахстану по суті перетворився на особистий банк для вузького кола осіб, які представляють фінансово-промислові та будівельні групи. Ми знаємо всі прізвища», – зазначив він.

За словами президента, користуючись доступом до високих кабінетів, великі підприємства отримують привілейовані умови для реалізації своїх проектів.

«На ці проекти відволікаються ресурси держави, які могли б бути використані саме для розвитку малого та середнього бізнесу», – наголосив Токаєв.

Раніше повідомлялося, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення Аліхана Смаїлова на посаду глави уряду.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані. До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Читайте також: