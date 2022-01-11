Токаєв звинуватив Комітет нацбезпеки Казахстану в ігноруванні загрози тероризму

Президент країни наголосив на необхідності розібратися у причинах трагічних подій слідчо-оперативними методами

Комітет національної безпеки Казахстану (КНБ) свідомо чи несвідомо ігнорував критичну загрозу тероризму, що постала перед країною. Про це голова держави Касим-Жомарт Токаєв заявив під час звернення до народу, яке транслювало казахське телебачення, передає vlast.kz.

За словами казахстанського президента, співробітники відомства «здавали будинки без бою». Водночас він похвалив спецпідрозділи МВС та окремо групу поліцейських Алмати, яка відбила атаку на будівлю свого департаменту.

«КНБ як уповноважений орган не зміг і не захотів дати чіткої оцінки цій підривній роботі, не розглянув критичної загрози національній безпеці», – констатував керівник Казахстану.

Токаєв також наголосив, що через критичні помилки КНБ, організаторам масових безладів у Алмати залишалося лише знайти привід, який, нібито, з’явився би і без протестів. План атаки на Казахстан, як стверджує президент, включав, цілий ряд різних аспектів – військовий, політичний, ідеологічний та інші.

«Вкрай важливий момент чому держава проспала наявність сплячих осередків бойовиків та діяльність їхнього командного пункту. Чому на території нашої країни виявилося так багато нелегальної зброї та спецзасобів. Чому не проводилася агентурна робота з виявлення та нейтралізації суб'єктів тероризму. Спеціальна слідчо-оперативна група має якісно та в повному обсязі виконати свою роботу, розкрити всі причини та деталі трагедії», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Згодом він повідомив, що «миротворці» успішно завершили місію у Казахстані.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидала війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

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