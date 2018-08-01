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    Думки вголос

    Свобода слова: п'ять років після Євромайдану. Як діяти далі?

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Свобода слова: п'ять років після Євромайдану. Як діяти далі?

    Що робити?

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    Когда-то давно они стояли на сцене Майдана и трусливо поддакивали требованию людей беречь свободу слова, свободу собраний и гражданское общество.

    Проходит время и они робко начинают войну против журналистов, создавая базы данных «предателей».

    Потом они бездоказательно клеймят коллаборантами и агентами кремля целые редакции, признавая тем самым собственную импотенцию.

    Ещё через несколько месяцев они приравнивают активистов к ворам-миллиардерам в высоких кабинетах, требуя показать свои доходы.

    Когда над ними открыто смеётся весь мир, они от бессилия придумывают закон о клевете.

    Затем по всей стране - начиная от Харькова, Одессы, Ровно и заканчивая Киевом разные люди от имени власти открыто и массово избивают активистов и поджигают редакции.

    Затем они открыто ухмыляясь обливают их зелёнкой, затем - кислотой...

    А когда люди выходят на улицу, чтобы выразить протест, им ничего не останется кроме как прятаться в кабинетах, закрывать метро и обвинять всех в #зраде, коллаборационизме и истерике.

    Но может так случиться, что будет уже поздно. Потому что потом люди откажут им в праве быть властью, называться властью и прикрываться властью.

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    Потому что люди захотят только одного - расправы над теми, кто открыто ухмылялся, когда избивали, плевал им в лицо, когда защищали мажоров и игнорировали их вопли, когда отпускали на свободу убийц и преступников.

    Конечно, сегодня они могут смотреть на рейтинги и успокаивать себя тем, что кто-то ещё их помнит и даже поддерживает.

    Но есть один нюанс. В кризисные моменты все решает не большинство, а те, кого больше всего достало, кому надоели отговорки, лицемерие, манипуляции, кому больше всего страшно и кто готов действовать.

    Мне кажется, мы все ближе и ближе к черте, за которой будет сложно друг другу что-то объяснять и оправдываться.

    Плохо, когда молчит совесть. Преступно, когда молчит мораль. Но совсем страшно, когда отказывает память. Пора вспомнить ошибки прошлой власти и остановить этот танец на граблях.

    Что бы я сейчас делал на месте тех, кто принимает решения:

    1. Признать, что ранее во время расследований были допущены ошибки и переквалифицировать все уголовные производства по фактам нападений на журналистов и активистов в соответствие с логикой и разумом. То есть, не «хулиганка и отпустить на поруки или под личные обязательства», а 171 статья по факту препятствования журналистам, нанесение средних и тяжких увечий, заказные убийства и теракты.
    2. Создать единый координационный центр в составе всех правоохранительных органов по расследованию всех случаев по нападению на журналистов и общественников. Резонансных и тех, о которых известно только на местном уровне.
    3. Прекратить использовать действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов для устрашения во время мирных акций протестов.
    4. Демонстративно наказать - уволить и начать криминальные производства в отношении тех, кто был причастен к таким инцидентам.
    5. И важное: прекратить тотальную травлю в сети и в офлайне всех неугодных, кто указывает на воровство, коррупцию и злоупотребление властью. Все с этого и началось.

    Это касается всех. Президента. Министра внутренних дел. Генпрокурора. Судей. И тех, кто преступно шёл у них на поводу - начиная от рядовых полицейских и заканчивая генералами СБУ, организовывающими слежки и прослушивания.

    И самое главное. Сейчас нужна адекватная, понятная и четкая публичная позиция. Надо взять на себя ответственность и открыто продемонстрировать за что мы и против чего. Не делать вид, что все нормально. Не делать вид, что не причастны. Иначе именно так все и будет.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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