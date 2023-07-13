Українські воїни знищили човен із загарбниками на одному з островів Дніпра (відео)

У результаті операції знешкоджено п'ятеро окупантів

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як на одному з островів Дніпра провели спецоперацію, під час якої знищили ворожий човен та знешкодили п'ятьох загарбників. Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

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Зазначається, що спецпризначенці під час проведення аеророзвідки одного з островів на р. Дніпро виявили позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу дрона.

Бійці прийняли рішення висунутися в той район, знищити особовий склад ворога та в подальшому взяти під контроль згаданий острів.

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Після детального планування, воїни 73-го Морського центру спеціальних операцій висунулися вночі на двох човнах в район острова. На світанку захисники штурмували позиції окупантів.

Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів.

«У результаті операції знищено один човен противника і один пошкоджено. Крім того знешкоджено п'ятеро окупантів, одного вбито, чотирьох поранено», − повідомили у ССО.

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Нагадаємо, триває 505-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.