Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські воїни знищили човен із загарбниками на одному з островів Дніпра (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські воїни знищили човен із загарбниками на одному з островів Дніпра (відео)
Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів
фото: скрін із відео

У результаті операції знешкоджено п'ятеро окупантів

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як на одному з островів Дніпра провели спецоперацію, під час якої знищили ворожий човен та знешкодили п'ятьох загарбників. Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

Зазначається, що спецпризначенці під час проведення аеророзвідки одного з островів на р. Дніпро виявили позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу дрона.

Бійці прийняли рішення висунутися в той район, знищити особовий склад ворога та в подальшому взяти під контроль згаданий острів.

Після детального планування, воїни 73-го Морського центру спеціальних операцій висунулися вночі на двох човнах в район острова. На світанку захисники штурмували позиції окупантів.

Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів.

«У результаті операції знищено один човен противника і один пошкоджено. Крім того знешкоджено п'ятеро окупантів, одного вбито, чотирьох поранено», − повідомили у ССО.

Нагадаємо, триває 505-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ показали роботу аеророзвідки на Сватівському напрямку (відео)
ЗСУ показали роботу аеророзвідки на Сватівському напрямку (відео)
Сьогодні, 12:05
Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим
Росія отримала нові поставки дронів із Ірану: ЗСУ застерігають про атаку
Сьогодні, 14:21
ЗСУ утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам
Таврійський напрямок: ЗСУ рухаються в напрямку Бердянська
Сьогодні, 14:53

Події в Україні

Росіяни накрили вогнем Херсонщину: є поранений
Росіяни накрили вогнем Херсонщину: є поранений
Українські воїни знищили човен із загарбниками на одному з островів Дніпра (відео)
Українські воїни знищили човен із загарбниками на одному з островів Дніпра (відео)
Легалізація медичного канабісу, нова підозра митрополиту Павлу. Головне за 13 липня
Легалізація медичного канабісу, нова підозра митрополиту Павлу. Головне за 13 липня
20 бойових зіткнень за добу. Результати пекельних боїв на фронті
20 бойових зіткнень за добу. Результати пекельних боїв на фронті
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух
«Друзів там немає». Наєв розповів, як Україна мінує кордон із Білоруссю (фото)
«Друзів там немає». Наєв розповів, як Україна мінує кордон із Білоруссю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
12K
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
11K
Саміт НАТО. Луценко грубо насварив владу і розхвалив Порошенка. Мережа бунтує
5152
Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю
5063
У Кропивницькому пролунав вибух
4993
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту