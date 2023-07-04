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У Брянській області партизани ефектно ліквідували окупантів (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Брянській області партизани ефектно ліквідували окупантів (відео)
Невідомі партизани знищують російських окупантів у Брянській області
скріншот з відео

Окупанти намагалися втекти зі своїх позицій, проте партизани вдарили швидше

Невідомі партизани знищують російських окупантів на кордоні з Україною у Брянській області. Відео показала Державна прикордонна служба України.

«Невідомі партизани знищують окупантів у брянській народній республіці поблизу оборонних споруд Суровікіна (Сергій Суровікін, командувач окупаційних військ в Україні – «Главком»)», – йдеться в повідомленні.

Окупанти дружно тікали зі своїх позицій через обстріли. Спочатку окупантів закидали ВОГами, а потім добили в момент спроби сховатися.

Нагадаємо, що партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками. «Атеш» вказав локацію виявленого ешелону з російською технікою. На залізничній станції «Каменська» у Ростовській області перекидають не менше 12 танків, схожих на Т-90М «Прорив». Партизани натякають, що ешелон із танками може бути підірвано.

Раніше влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині. У ході бойових дій у Білгородській області на початку червня загинули щонайменше 14 російських загарбників із сусідньої Псковської області. 

Теги: росія окупанти партизани

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