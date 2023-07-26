Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня

Вадим Рабінович наразі переховується в Ізраїлі

ДБР оголосило підозру екснардепу від «ОПЗЖ» Рабіновичу. В Україні декілька годин лунала повітряна тривога. Росіяни заявили, що захопили три маленькі села на Харківщині, проте ЗСУ спростували. Комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка. РФ та Білорусь не отримали запрошення на Олімпіаду-2024. СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році. «Главком» зібрав у добірку новини 26 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Підозра екснардепу Вадиму Рабіновичу

26 липня ДБР оголосило підозру екснардепу від «ОПЗЖ» Рабіновичу. За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію. ДБР стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Співголову нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича планують оголосити у розшук. Йому повідомили про підозру у держзраді, але сам політик переховується в Ізраїлі.

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Масована атака на Україну

Під час повітряної тривоги 26 липня окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95. Вибухи лунали у декільках областях України, зокрема на Хмельниччині. Повідомляється, що під час вечірньої ракетної атаки на Україну 26 липня росіяни намагалися атакувати аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Брехня Росії

Російські загарбники повідомили, що їм нібито вдалося захопити три маленькі села на Харківщині: Надію (до війни – 25 жителів), Сергіївку (20) та Новоєгорівку (36). Проте ЗСУ спростували захоплення окупантами трьох сіл поблизу Куп’янська. Раніше російські офіційні особи повідомили, що їх війська нібито змусили ЗСУ відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти.

РФ та Білорусь не отримали запрошення на Олімпіаду-2024

Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Запрошення на Ігри-2024 за рік до їх старту отримали 203 країни. У списку не виявилося Росії та Білорусі, які не потрапили до учасників Олімпіади у Парижі через повномасштабну агресію проти України. МОК заявив, що пізніше розгляне можливість участь у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.

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Гватемала не отримала запрошення на Олімпіаду через призупинення її членства у МОК.

СБУ визначала причетність до атак на Кримський міст

Служба безпеки України організувала атаку на Кримський міст на початку жовтня 2022 року, коли його було серйозно пошкоджено. Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що «руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій».

«З перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок», – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Він подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб кількість їх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації. Також пам’ять загиблих Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину, вшанували хвилиною мовчання.

Доля міністра культури Олександра Ткаченка

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Проти відставки міністра проголосували більшість членів комітету.