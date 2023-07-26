Головна Новини
search button user button menu button

Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
ДБР планує оголосити екнардепу Рабіновича у розшук
фото з відкритих джерел

Вадим Рабінович наразі переховується в Ізраїлі

ДБР оголосило підозру екснардепу від «ОПЗЖ» Рабіновичу. В Україні декілька годин лунала повітряна тривога. Росіяни заявили, що захопили три маленькі села на Харківщині, проте ЗСУ спростували. Комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка. РФ та Білорусь не отримали запрошення на Олімпіаду-2024. СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році. «Главком» зібрав у добірку новини 26 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Підозра екснардепу Вадиму Рабіновичу

26 липня ДБР оголосило підозру екснардепу від «ОПЗЖ» Рабіновичу. За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію. ДБР стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. 

Співголову нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича планують оголосити у розшук. Йому повідомили про підозру у держзраді, але сам політик переховується в Ізраїлі. 

Масована атака на Україну

Під час повітряної тривоги 26 липня окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95. Вибухи лунали у декільках областях України, зокрема на Хмельниччині. Повідомляється, що під час вечірньої ракетної атаки на Україну 26 липня росіяни намагалися атакувати аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині. 

Брехня Росії

Російські загарбники повідомили, що їм нібито вдалося захопити три маленькі села на Харківщині: Надію (до війни – 25 жителів), Сергіївку (20) та Новоєгорівку (36). Проте ЗСУ спростували захоплення окупантами трьох сіл поблизу Куп’янська. Раніше російські офіційні особи повідомили, що їх війська нібито змусили ЗСУ відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти.

РФ та Білорусь не отримали запрошення на Олімпіаду-2024

Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Запрошення на Ігри-2024 за рік до їх старту отримали 203 країни. У списку не виявилося Росії та Білорусі, які не потрапили до учасників Олімпіади у Парижі через повномасштабну агресію проти України. МОК заявив, що пізніше розгляне можливість участь у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі. 

Гватемала не отримала запрошення на Олімпіаду через призупинення її членства у МОК. 

СБУ визначала причетність до атак на Кримський міст

Служба безпеки України організувала атаку на Кримський міст на початку жовтня 2022 року, коли його було серйозно пошкоджено. Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що «руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій».

«З перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок», – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Він подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб кількість їх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації. Також пам’ять загиблих Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину, вшанували хвилиною мовчання.

Доля міністра культури Олександра Ткаченка

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Проти відставки міністра проголосували більшість членів комітету.

Читайте також:

Теги: росія Вадим Рабінович війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Візит Зеленського до Японії був довгоочікуваним і отримав хороші відгуки
Як війна в Україні змінює Японію. «Жоден інший конфлікт не викликав тут такої реакції» Інтерв’ю
7 липня, 16:30
ЄС є мирним об'єднанням, а це виключає позаблокові військові витрати
Завдяки війні в Україні ЄС показав свої «військові зуби» – Рolitico
26 червня, 20:51
За даними ЗМІ, російська влада вирішила взяти під контроль діяльність ПВК «Вагнер» за кордоном
ISW спрогнозував, на що Кремль хоче перетворити «Вагнера»
30 червня, 05:43
Джо Байден
Байден продовжив санкції проти РФ та Ірану
13 липня, 07:45
Андрюс Кубіліус порівняв процес приєднання України до НАТО із далекобійною ракетою проти Росії
Запрошення України до НАТО: експрем’єр-міністр Литви пояснив, який сигнал мав отримати Путін
13 липня, 09:37
Зеленський пообіцяв зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир
Тільки повне звільнення української території поверне силу міжнародному порядку – Зеленський
15 липня, 16:59
З початку липня 2023 року дуже ймовірно є посилення бойових дій у гирлі Дніпра
Британська розвідка повідомила, як ЗСУ знищують човни противника
19 липня, 10:16
США не виключають ,що РФ може атакувати цивільні судна у Чорному морі, аби покласти провину на Україну
Безпека у Чорному морі: Міноборони відповіло на шантаж Кремля
20 липня, 15:27
У в'язниці в Оленівці утримували полонених бійців полку «Азов»
Вибух в Оленівській колонії: ООН спростувала брехню Росії
Вчора, 19:27

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
У Криму лунають вибухи, чути пуски ракет. Окупанти підняли в небо авіацію (відео)
29K
Про солдатів, що сидять у тилу
24K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку (мапа)
23K
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95
15K
Росіяни захопили три маленькі села на Харківщині (мапа)

Новини

Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Сьогодні, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Сьогодні, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
Вчора, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
24 липня, 21:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту