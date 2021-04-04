Як «корона» збиває корони, або Де ти, Грето Тунберг?

Дівчинка-фурор, яка стала знаменитою у 15 років, зникла…

Нинішня зима була суворіша, аніж попередня, сезону 2019/2020. І снігу випало більше, і холодні дні стояли довше. Український сегмент Фейсбуку призначив винною у погодних катаклізмах… Грету Тунберг і напівриторично запитував: ну і де, Грето, твоє глобальне потепління? Насправді питання некоректне, хоч як його не став – хоч жартома, хоч серйозно. Бо холодні зими у Європі є також ознакою глобального потепління, і цьому існує своє пояснення.

Пояснення доволі складне, але якщо максимально спростити, то звучатиме воно так. Є стабільний та нестабільний полярний вихор. Коли він стабільний, то закільцьовує так звану «висотну струменеву течію» над Арктикою. Вона там обертається як білка у колесі і не може прорватися до більшої частини Європи. Тому зими у південній, центральній та західній частині континенту – переважно м’які та безсніжні. Якщо ж полярний вихор нестабільний, все значно гірше. Струменева течія «дме» в бік Європи і засипає снігом, приміром, Париж, що раніше ставалося вкрай рідко. А послаблює полярний вихор та струменеву течію якраз сильне потепління Арктики, каже Штефан Рамсторф з Потсдамського інституту досліджень клімату.

Втім, не так цікаво, де глобальне потепління, як те, де сама Грета Тунберг. Дівчинка-фурор, яка стала знаменитою у 15 років, коли в 2018-му влаштовувала пікети під шведським парламентом. Дівчинка зі списку «Ста найбільш впливових людей світу», наймолодша «Людина року», двічі номінантка на нобелівську премію миру. Де вона?

Історія Грети є досить цікавою навіть не як приклад боротьби за екологію, а як трагедія (можливо!) одного честолюбства. Адже про Грету забули досить скоро, і причина тому проста і зрозуміла – коронавірус. Для дівчини все могло б скластися інакше, якби планету не засмоктало у новий вир небезпеки. Бо якщо екологічні загрози сприймаються як напряму до нас не дотичні, то ковід торкнувся безпосередньо багатьох. Торкнувся тут і зараз, без жодних відтермінувань. Якщо чесно, то шанси Грети відсунути порядок денний, продиктований коронавірусом, були нульові.

Чи страждає від цього сама Грета? Щоб відповісти на таке питання, треба знати її краще. Але стрічка новин вже не дає такої можливості. Згадки про Тунберг скупі та малочисельні. Наприклад, всередині минулого року Грета повернулася до школи, адже навчання вона закинула. Або така новина: ідеї Тунберг почали мавпувати, і скрізь у світі стали виникати екологічні ініціативи «а-ля Грета». Але жодна з них не удостоїлася скільки-небудь серйозного аналізу. (Воно й зрозуміло: копія завжди менш цікава, ніж оригінал. Пригадується, як після нашумілої Саманти Сміт, ще однієї активістки, яка, за легендою, сама написала листа Андропову і отримала запрошення приїхати до СРСР, в Радянському Союзі знайшли свою «Саманту» – Катю Личову – і алаверди відправили її в Америку. Але це вже було нікому не цікаво).

Ще новина: у Швеції на честь Тунберг назвали щойно відкритий вид безхребетних тварин. Або: університет Вінчестера профінансував встановлення пам’ятника Греті, що дуже не сподобалося тамтешнім студентам. Або: 3 січня 2021 року Греті виповнилося 18 років – дитинство закінчилося, а навчання у школі ще ні… Втім, у Грети Тунберг все більш-менш добре. На Твітері вона має майже 5 мільйонів читачів, пише, як і раніше, на екологічні теми, але й ковіду приділяє увагу також – дуже обурюється несправедливістю при розподілі вакцин. Мовляв, багатші країни отримали заповітні ампули швидше, аніж менш розвинені сусіди по планеті.

Словом, Грета поки що відповідає своєму амплуа, але накал пристрастей вже не той. Коли епопея з коронавірусом залишиться в минулому, можна буде підсумувати, по скількох амбіціях ковід проїхався асфальтовим катком. До речі, він дуже зашкодив і нинішньому президенту України: от кому не пощастило, так це Володимиру Зеленському. До купи інших нарікань на нього додалася ще й критика через провалену кампанію вакцинації тощо. Так що «корона» вправно збиває корони, і це теж один з наслідків цієї новітньої чуми.

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