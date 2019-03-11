Суд щодо повернення в Україну скіфського золота: правда на нашому боці

Ця справа є дуже складною, вона триває не перший рік

Нині важливий день для української історії та культури!





Тримайте за нас кулачки!





Сьогодні в Апеляційному суді Амстердаму розпочинаються слухання справи щодо повернення в Україну експонатів виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» більш відомої як «Скіфське золото».





Представляю на ньому Уряд, а також культурну та музейну спільноту України. Буду говорити про те, наскільки в ажливо повернути до Національного музею історії України ці унікальні артефакти, а також відповідати на ті питання, які турбують як представників ЗМІ, так і суспільство. Читайте також Мангер позбувся електронного браслета Сьогодні, 13:31





Ми всі розуміємо, що ця справа є дуже складною, вона триває не перший рік. Міністерство культури залучене до цього процесу від самого початку, безпосередньо докладаючи зусиль до захисту тих предметів, які є об’єктом цього судового процесу і нашого культурного та історичного надбання.







Ми очікуємо побачити представників так званих «українських кримських музеїв» на цьому засіданні, дуже цікаво хто буде їх представляти? Адже з українського боку цього разу дуже велика делегація, в якій завжди бере участь Міністерство культури, яке виконує свої зобов‘язання перед українським народом, представники інших міністерств, наш Посол, наша музейна спільнота.







На нашому боці правда!





