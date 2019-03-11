Суд щодо повернення в Україну скіфського золота: правда на нашому боці
-
Розсилка
Ця справа є дуже складною, вона триває не перший рік
Нині важливий день для української історії та культури!
Тримайте за нас кулачки!
Сьогодні в Апеляційному суді Амстердаму розпочинаються слухання справи щодо повернення в Україну експонатів виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» більш відомої як «Скіфське золото».
Представляю на ньому Уряд, а також культурну та музейну спільноту України. Буду говорити про те, наскільки важливо повернути до Національного музею історії України ці унікальні артефакти, а також відповідати на ті питання, які турбують як представників ЗМІ, так і суспільство.
Читайте також
Ми всі розуміємо, що ця справа є дуже складною, вона триває не перший рік. Міністерство культури залучене до цього процесу від самого початку, безпосередньо докладаючи зусиль до захисту тих предметів, які є об’єктом цього судового процесу і нашого культурного та історичного надбання.
Ми очікуємо побачити представників так званих «українських кримських музеїв» на цьому засіданні, дуже цікаво хто буде їх представляти? Адже з українського боку цього разу дуже велика делегація, в якій завжди бере участь Міністерство культури, яке виконує свої зобов‘язання перед українським народом, представники інших міністерств, наш Посол, наша музейна спільнота.
На нашому боці правда!
І ми віримо в перемогу!
Джерело: блог Євгена Нищука
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»