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    Думки вголос

    Суд щодо повернення в Україну скіфського золота: правда на нашому боці

    • Євген Нищук

      Міністр культури України

    • Розсилка
    Суд щодо повернення в Україну скіфського золота: правда на нашому боці

    Ця справа є дуже складною, вона триває не перший рік

    Нині важливий день для української історії та культури! 

    Тримайте за нас кулачки! 

    Сьогодні в Апеляційному суді Амстердаму розпочинаються слухання справи щодо повернення в Україну експонатів виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» більш відомої як «Скіфське золото». 

    Представляю на ньому Уряд, а також культурну та музейну спільноту України. Буду говорити про те, наскільки важливо повернути до Національного музею історії України ці унікальні артефакти, а також відповідати на ті питання, які турбують як представників ЗМІ, так і суспільство.

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    Ми всі розуміємо, що ця справа є дуже складною, вона триває не перший рік. Міністерство культури залучене до цього процесу від самого початку, безпосередньо докладаючи зусиль до захисту тих предметів, які є об’єктом цього судового процесу і нашого культурного та історичного надбання.

    Ми очікуємо побачити представників так званих «українських кримських музеїв» на цьому засіданні, дуже цікаво хто буде їх представляти? Адже з українського боку цього разу дуже велика делегація, в якій завжди бере участь Міністерство культури, яке виконує свої зобов‘язання перед українським народом, представники інших міністерств, наш Посол, наша музейна спільнота.

    На нашому боці правда! 

    І ми віримо в перемогу!

    Джерело: блог Євгена Нищука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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