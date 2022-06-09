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    Думки вголос

    Росіяни, готуйтеся до гірших часів

    • Герман Обухов

      Координатор Міжнародної антипутінської коаліції «Стоп фашизм в Росії!»

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    Дожити чи вижити до наступного літа, можливо, і вийде, а як далі? - Росіяни, готуйтеся до гірших часів
    Дожити чи вижити до наступного літа, можливо, і вийде, а як далі?

    Безтурботне життя росіян почне змінюватися вже цього літа

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    Мало кто заметил, что почти одновременно с отъездом Александра Невзорова из России его близкий товарищ Сергей Шнуров ушел с поста Генерального директора RTVi, ушел без объяснения причин. Хотя причина ясна и понятна. Одно дело петь с группой Ленинград «никто не выжил, все сгорели», другое дело сказать это с телеэкрана на весь мир и неважно – иносказательно или прямо. Не сказав это сейчас, будучи руководителем крупнейшей телекомпании, потом могут возникнуть вопросы: «Так ты не был против войны в Украине?» В этой связи немалая часть российской богемы и медийной элиты поспешила «свалить» с корабля, видя как его капитан крутит штурвалом куда не попадя и напевает при этом песенку: «Я все мели знаю!» Тонуть вместе с ним они категорически не хотят.

    Когда читаешь российскую прессу, а это полезно для понимания состояния того общества, то не перестаешь удивляться абсолютно дикому содержанию некоторых публикаций. Словно Россия живет в каком-то другом параллельном мире. Не так давно Московский Комсомолец писал: «Слова Путина дошли до Европы: Макрон и Шольц просят еды. Лучшая фраза недели была у Лаврова: если даже Запад предложит России возобновить отношения, то Москва очень серьезно подумает, нужно ли ей это?» Вы там в Москве случайно не белены вместо икры объелись? Даже не мечтайте – Запад вам это не предложит. Представьте теперь на минутку такую картину: доход вашей семьи 10 тысяч долларов в месяц, а у вашего соседа всего 500. И вот сосед ходит, озираясь на ваш новый Лэнд Ровер и дом, и думает – когда же вы предложите ему свою дружбу и может что еще в подарок? Доля России в мировом ВВП 1, 7%, доля Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и Швейцарии вместе с ЕС в мировом ВВП – 52%. Это не в 2-3 раза, а в тридцать раз больше ВВП имперской России с заштопанными крышами и дырявыми дорогами! «Ах, Моська, знать она сильна, что лает на слона!»

    Об этих цифрах не говорят с российских телеэкранов, оттуда несется дистиллированный бред о великих победах и свершениях. Йосеф Геббельс был сорок раз прав, говоря: «Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней». Из россиян сделали хуже, чем стадо свиней, из них сделали стаю шакалов. Бравировать тем, что мы их нашим Сарматом в ядерный пепел, а нам ничего, могут лишь люди с куриными мозгами и маниакальными нравами. До их сознания пока не дошли очевидные признаки надвигающейся грозы в экономике России. В Шри-Ланке арестовали Боинг Аэрофлота: Да и ладно, какая мелочь!, – думает ватник. Весь автопром России встал: Не беда, переживем, – отмахнется орк. Hi-Tech чипы Россия не получит с Тайваня: Китай поможет, – скажет не просыхающий рашист. Беда в том, что дальше своей кухни, где на столе только водка и селедка, они не способны видеть и что-то понимать. У них ничего нет. А коль ничего нет, то и терять нечего! Вот на это обнищавшее большинство и опирается сегодня их фюрер. Если Гитлер обеспечил свою нацию работой, жильем и достойной жизнью, то Путин наоборот – отнял все и этим обеспечил свою поддержку. Рабами управлять всегда легче, чем свободными людьми.

    Безмятежная жизнь россиян начнет меняться уже этим летом. Даже свои «родные» эксперты и банкиры предупреждают: Готовьтесь к худшим временам, они приближаются. Как средний обыватель может готовиться к худшему, если и так все не очень? С удвоенной энергией взращивать картошку на своей даче, если она есть, и сметать в лесу все, что растет и пригодно для стола. Запасаться мукой, макаронами и крупами. Другой альтернативы попросту нет. Дожить или выжить до следующего лета, возможно, и получится, а как дальше?, – никто не знает. Придется вспоминать советские анекдоты. Армянское радио спрашивают в 1980-м: «Почему мы идем к коммунизму, а жрать нечего? Там отвечают: Кто же в пути ест, дурачье? Когда придем, тогда и нажретесь!».

    Джерело: Обозреватель

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни, готуйтеся до гірших часів