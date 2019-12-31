КВН закінчився, маестро - завісу!

Герман Обухов Координатор Міжнародної антипутінської коаліції «Стоп фашизм в Росії!»

Герман Обухов

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Попереджали Зеленського, що з Путіним він ні про що не домовиться...

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В советское время бытовала шутка: обменяли «хулигана» (Владимира Буковского) на Луиса Корвалана. Обмен казался тогда для Политбюро КПСС и многих советских людей неравнозначный. Генсекретаря коммунистический партии Чили обменяли на «какого-то диссидента». Потом оказалось, что Политбюро сильно ошибалось – Корвалан никаких политических дивидендов им не принес, а вот Буковский крови им попортил немало. Президент Зеленский объявил после Парижа – мы договорились обменять всех на всех. Не получилось, опять что-то пошло не так. В застенках тюрем России, Крыма и ОРДЛО остается еще очень немало граждан Украины, сидящих там по политическим мотивам.

Мы ведь предупреждали Зеленского, что с Путиным он ни о чем не договорится, однако он упорно хотел доказать и показать всем свои способности договариваться о том, о чем договориться практически нельзя. Ладно, обменяли хоть кого-то и то радость. Хотя выдача «беркутовцев», расстрелявших Майдан, это очень серьезный прокол президента. Их следовало осудить, а потом менять. Кстати, о первом обмене пленников – совсем не факт, что освобождение того же Олега Сенцова это заслуга Зеленского, а не Госдепа и Сената США. Я лично говорил со своим сенатором о Сенцове и тот пообещал мне воздействовать на Госдеп и Кремль. Сенаторы обычно не обманывают.

Что касается Офиса президента Украины, то Администрация Соединенных Штатов предупреждала его и о нежелательности некоторых кадровых назначений, однако президент не послушал никого и поступил по своему. Замечательно! Но тогда решай все проблемы своей страны самостоятельно! Забудь об МВФ, о Госдепе и Сенате США, о Европарламенте, НАТО и дальше по списку. Хорошо быть очень крутым и не зависеть ни от кого. Тогда спрашивается - почему войска РФ до сих пор в Донбассе и Крыму, почему экономика Украина пошла на спад этой осенью, а не на подъем? Почему в Париже не договорились ни о чем, кроме газа и то под вопросом?

Создается впечатление, что президент пока так и не понял – чем отличается руководство театра от руководства страны. Наш президент Соединенных Штатов тоже «хорош», однако у него почти все министры и Госдеп – профессионалы, а Конгресс очень умело тормозит все неумные выходки Трампа. Чего не скажешь про Украину. Станет ли президент Зеленский очередным «Иваном Сусаниным» или все-таки поймет, что без кадров он окажется «голым королем». Точнее – вся его политика и все проекты, лопнут, как мыльный пузырь и народ опять придет на Банковую. Каким будет следующее решение Зеленского – наращивать свою охрану или менять кадры через конкурс, а не друзей? Посольства Соединенных Штатов, Великобритании и Германии не будут ничего подсказывать Зеленскому, во-первых – это не их функция, а во-вторых – там уже поняли, что это бесполезно.

МИД Украины – пустое место, а разведка Украины в Соединенных Штатах это шапито на вертеле. Откуда президент будет черпать сведения о необходимости тех или иных шагов во внешней политике? КВН закончился, маэстро – занавес! Во внутренней политике все понятно – продать то, что еще не продано. Так делает любой банкрот, если есть что продать. Можно, конечно, продать заводы, работающие на Минобороны, и атомные станции российским олигархам, однако следует помнить, что этих продавцов будут потом искать по всему свету с собаками.

Не было печали – купила баба порося. Захотел народ Украины еще раз покуражиться и испытать судьбу. Может и пронесет, а может и нет. Как говорят: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Только вот разница в том, что у главы государства есть самолет, который может улететь всегда в любом направлении, и приличный счет в банке, а у народа порой нет даже велосипеда, чтобы уехать куда глаза глядят. Так и живем.

Джерело: Обозреватель

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