Кремль і сам не розуміє, що робити з ОРДЛО
Нам важливо розуміти подальші дії Росії
До слова про так звані «ДНР» та «ЛНР».
Питання в тому, які саме території вирішила визнати Росія. І це питання, до речі, фундаментальне. Тому що Росія і Путін мають два варіанти: визнати ті території, які вони контролюють за допомогою своїх військ або визнати території і Донецької, і Луганської області. По суті, визнавши і частину території, яку Росія не контролює.
- У постанову про звернення до Путіна з приводу визнання ОРДЛО, яке Зюганов подав до держдуми, є цікавий момент. У цьому документі йдеться про «окремі райони Донецької та Луганської області». Тобто фактично йдеться про окуповані Росією частини Донецької та Луганської області.
- При цьому, що характерно, бойовики та російські найманці активно називають території Донецької та Луганської областей, що знаходяться під контролем Києва, окупованими. Хоча в їхньому туалетному папері, який вони називають своєю конституцією, немає чітких кордонів та що ж вони вважають своєю територією.
Але, виходячи з документа, прийнятого «держдумою», Росія вирішила визнавати лише ті райони Донецької та Луганської області, які зуміла окупувати.
Для нас тут важливий момент у розумінні подальших дій Росії. Чи буде загострення на підконтрольних нам територіях Донецької чи Луганської областей, чи ні. Але в довгостроковій перспективі для нас, як я вже повторював, важливі лише дві речі: армія та економіка. І ми повернемо і наш Донецьк, Луганськ, Севастополь. Просто не треба переставати стріляти.
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Джерело: блог Олексія Гончаренко