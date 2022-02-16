Кремль і сам не розуміє, що робити з ОРДЛО

Нам важливо розуміти подальші дії Росії

До слова про так звані «ДНР» та «ЛНР».

Питання в тому, які саме території вирішила визнати Росія. І це питання, до речі, фундаментальне. Тому що Росія і Путін мають два варіанти: визнати ті території, які вони контролюють за допомогою своїх військ або визнати території і Донецької, і Луганської області. По суті, визнавши і частину території, яку Росія не контролює.

У постанову про звернення до Путіна з приводу визнання ОРДЛО, яке Зюганов подав до держдуми, є цікавий момент. У цьому документі йдеться про «окремі райони Донецької та Луганської області». Тобто фактично йдеться про окуповані Росією частини Донецької та Луганської області. При цьому, що характерно, бойовики та російські найманці активно називають території Донецької та Луганської областей, що знаходяться під контролем Києва, окупованими. Хоча в їхньому туалетному папері, який вони називають своєю конституцією, немає чітких кордонів та що ж вони вважають своєю територією.

Але, виходячи з документа, прийнятого «держдумою», Росія вирішила визнавати лише ті райони Донецької та Луганської області, які зуміла окупувати.

Для нас тут важливий момент у розумінні подальших дій Росії. Чи буде загострення на підконтрольних нам територіях Донецької чи Луганської областей, чи ні. Але в довгостроковій перспективі для нас, як я вже повторював, важливі лише дві речі: армія та економіка. І ми повернемо і наш Донецьк, Луганськ, Севастополь. Просто не треба переставати стріляти.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.