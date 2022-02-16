Війна триває вже восьмий рік

Анонсована дата вторгнення = перекреслена дата вторгнення

Більша частина суспільства боїться «початку» війни у вигляді танкових атак, авіанальотів та ракетних ударів.

Банально стверджувати, що війна почалася вісім років тому. Наголошу натомість, що ця війна – гібридна. І в цій гібридній війні політичні, інформаційні, психологічні удари можуть важити не менше, ніж артнальоти.

Мета Путіна – підпорядкувати Україну. Для цього спершу її треба дестабілізувати. І те, й інше можна робити в різні способи.

Нагнітання паніки, хакерські атаки на сайти держустанов, масові телефонні «мінування», якісь підриви, політичний шантаж, тепер ось – шантаж визнанням «незалежності ЛДНР».

Що ми можемо зробити? Не вестися на провокації, не істерити, зберігати холодну голову. Готуватися до оборони (це ніколи не зайве з 2014 року).

«Днем єдності» має стати не окремо взятий день 16.02.2022, а кожен день, поки за парканом, у Криму і в ОРДЛО стоять російські війська.

А щодо називання конкретних дат нападу... Вангую, що багато розумників будуть кепкувати – ну от, знову не напав, давайте повний список дат вторгнення. Це смішно, але не зовсім.

Тому що вірогідність нападу (хай не по всьому фронту й кордону, а на якійсь одній ділянці) є і буде, вважай, щодня. І «фізичного», і гібридного.

Анонсована дата вторгнення = перекреслена дата вторгнення.

І погодьмося, краще так, ніж як у 2014-му, коли нас ні про що не попереджали, ми ні до чого такого не готувалися, а мск взяли і вторглися, анексували й окупували, Крим і Донбас, активували вату, консерви, Одесу, Харків і отето всьо.

Джерело: блог Дмитра Лиховія

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