  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Лиховій
рус
    Думки вголос

    Мета Путіна – підпорядкувати Україну

    Війна триває вже восьмий рік - Мета Путіна – підпорядкувати Україну
    Війна триває вже восьмий рік
    фото: mil.gov.ua

    Анонсована дата вторгнення = перекреслена дата вторгнення

    Більша частина суспільства боїться «початку» війни у вигляді танкових атак, авіанальотів та ракетних ударів.

    Банально стверджувати, що війна почалася вісім років тому. Наголошу натомість, що ця війна – гібридна. І в цій гібридній війні політичні, інформаційні, психологічні удари можуть важити не менше, ніж артнальоти.

    Мета Путіна – підпорядкувати Україну. Для цього спершу її треба дестабілізувати. І те, й інше можна робити в різні способи.

    Нагнітання паніки, хакерські атаки на сайти держустанов, масові телефонні «мінування», якісь підриви, політичний шантаж, тепер ось – шантаж визнанням «незалежності ЛДНР».

    Що ми можемо зробити? Не вестися на провокації, не істерити, зберігати холодну голову. Готуватися до оборони (це ніколи не зайве з 2014 року).

    «Днем єдності» має стати не окремо взятий день 16.02.2022, а кожен день, поки за парканом, у Криму і в ОРДЛО стоять російські війська.

    А щодо називання конкретних дат нападу... Вангую, що багато розумників будуть кепкувати – ну от, знову не напав, давайте повний список дат вторгнення. Це смішно, але не зовсім.

    Тому що вірогідність нападу (хай не по всьому фронту й кордону, а на якійсь одній ділянці) є і буде, вважай, щодня. І «фізичного», і гібридного.

    Анонсована дата вторгнення = перекреслена дата вторгнення.

    І погодьмося, краще так, ніж як у 2014-му, коли нас ні про що не попереджали, ми ні до чого такого не готувалися, а мск взяли і вторглися, анексували й окупували, Крим і Донбас, активували вату, консерви, Одесу, Харків і отето всьо.

    Читайте також:

    Джерело: блог Дмитра Лиховія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ОБСЄ Донбас війна ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Маслій
    Михайло Маслій

    історик української естради

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мета Путіна – підпорядкувати Україну