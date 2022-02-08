Дружба Росії з КНР вже давно не секрет

Мережу облетіли кадри: Пyтiн спить під час виходу української збірної на Олімпійських іграх Beijing 2022. Якщо ви зраділи, що російському диктатору лишилося недовго на посаді – не поспішайте.

Це чергова гра. Пyтiн не спить, не сплять і pociйські дипломати.

І допоки ми залучаємо підтримку США, Британії, Канади, Нідерландів, Данії, країн Балтії та загалом членів НАТО і ЄС – Пyтiн працює над об'єднанням авторитарних режимів. І для цього їздить у Пекін.

Дружба Росії з КНР вже давно не секрет. Китай стабільно голосує в ООН на користь РФ та не засуджує агресію Пyтiна в Криму та на Донбасі. Чого тільки варті поїздки китайських бізнес делегацій на окупований півострів, які китайське МЗС закликає «не політизувати».

І от тепер маємо новий раунд перемовин між Пyтiним та Сі Цзіньпіном та спільну заяву:

«Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО і закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів холодної війни»

КНР публічно виступила проти членства України, Грузії, Фінляндії та Швеції в НАТО – повністю підтримуючи позиції Pociї.

«Жодна держава не може і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу та за рахунок безпеки інших держав». Саме цю фразу використовують pociйські дипломати, щоб пояснити, що зближення України з НАТО загрожує світовій безпеці, зокрема – безпеці РФ.

Китай та PФ спільно виступили проти «кольорових революцій», до яких вони зараховують Революцію Гідності в Україні, Революцію Парасольок в Гонконзі, протести проти Лукашенка в Білорусі й Токаєва в Казахстані.

Песимістичні прогнози справдилися – у війні з Україною Китай став на сторону PФ

Але команда Зеленського і не думає засуджувати зближення двох тоталітарних режимів. О ні, замість цього українські посадовці виступають на святкуванні сторіччя Компартії Китаю і на заходах китайського посольства. Віцепрем'єрка, що відповідає за інтеграцію в НАТО, веде перемовини з китайськими дипломатами про статус Китаю, як «стратегічного партнера України».

А ще – китайські технології Huawei не соромиться використовувати Мінцифри. Нагадаю, цю компанію через шпигунство на користь уряду КНР внесли в чорні списки уряди багатьох країн. А отже, держорганам, інтернет провайдерам та операторам зв'язку заборонено користуватися цією технікою. Якщо український уряд не вдавався до заборон, то мав би хоча б зробити висновки.

Як мала б діяти українська держава?

Вийти з твердою та зрозумілою позицією по Китаю. І якщо аргументів за попередні роки було недостатньо, то заяви Китаю щодо України, синхронізовані з Pociєю – точно мають змотивувати українську владу долучитись до демократичного табору. Pociї та Китаю вже протистоять наші союзники – Британія, США, Канада, Естонія, Латвія та Литва. Останню всіляко намагається атакувати Китай через відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі.

Давно час переглянути нашу стратегію кіберзахисту, щоб уникнути подальшого втручання та злиття даних Pociї й Китаю. Поразка у кібервійні – може коштувати нам дуже дорого

Але успіхи Пyтiна не закінчуються Китаєм. П'ятигодинна зустріч з прем'єром Орбаном – принесла свої плоди, і Угорщина ветувала рішення про приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE). Ухвалення рішення в НАТО потребує «так» від кожної з 30 країн учасниць. «Ні» від Угорщини стало вирішальним.

Участь у роботі центру НАТО дала б Україні можливості для захисту і профілактики кібератак. Але це аж ніяк не входило в плани Пyтiна. Тому дешевий pociйський газ для Орбана на фоні квітневих парламентських виборів в країні – визначило голосування Угорщини. І Україна опинилася поза грою.

Поки Орбан – прем'єр Угорщини, ми не побачимо ні План дій щодо членства України в НАТО, ні самого членства. Коли Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорить: «У нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінного членства в НАТО» – це передусім про позицію Угорщини.

Але це не привід здаватися

Лідери угорської опозиції засудили дії Орбана. Євродепутатка та віцепрезидентка групи Renew Europe Cseh Katalin у свому твіттері написала: «Блокування допомоги НАТО Україні в питаннях кіберзахисту в розпал російських атак є жахливою атакою на європейську безпеку. Троянський кінь Путіна в дії».

Очільник об'єднаної опозиції, до якої увійшли всі угорські опозиційні партії в намаганні повалити режим Орбана, Márki-Zay Péter написав: «Це дестабілізує не лише нашу співпрацю з Україною, а й позицію Угорщини в ЄС/НАТО. Зрозуміло, що на межі сучасного гібридного конфлікту, де кібербезпека є ключовим питанням, крок Орбана можна розглядати як атаку на нашу власну безпеку».

Українці хочуть бачити при владі в Угорщині наших союзників та прибічників демократичних цінностей, а не маріонеток Пyтiна.

Але тепер питання до української влади. Адже це не в Угорщини захопили Крим і окупували частину Донбасу. Позиція Української держави щодо тоталітарних режимів має бути принципова й бездоганна. І почати варто з Китаю. Ви ж не спите, пане Зеленський?

Читайте також:

Джерело: блог Інни Совсун

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.