«Конспірологічні теорії». МЗС спростовує чутки навколо зриву зустрічі Зеленського і Бербок

Володимир Зеленський обговорив з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок безпекову ситуацію навколо України

Місяць тому Володимир Зеленський обговорив з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок безпекову ситуацію навколо України

У МЗС кажуть, що причини скасування зустрічі Зеленського і Бербок не у політичних розбіжностях

Телеканал CNN повідомив, що нібито зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок була скасована через розбіжності щодо розбіжностей у питаннях навколо «Північного потоку-2» та надання зброї. Міністерство закордонних справ України це спростовує. Про це повідомив «Главкому» спікер МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.

«Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України та Німеччини. Твердження про те, що зустріч Президента України та глави МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності», – заявив він.

Ніколенко зазначив, що сьогодні Київ перетворився на світовий дипломатичний центр.

«Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України», – повідомив він.

Нагадаємо, телеканал CNN писав, що Німеччина відмовляється надавати військову допомогу Україні, через це нібито зустріч і скасували. Але, за офіційною причиною, причиною стала помилка в розкладі.

Напередодні глава МЗС Німеччини пояснила, через кого скасували її зустріч із Зеленським. Зокрема Бербок спростувала, що її зустріч із Зеленським скасували через відмову Німеччини постачати зброю Україні.

Зазначимо, що 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон прилетів у Київ. Наразі у Маріїнському палаці відбуваються переговори Зеленського і Макрона. По закінченню перемовин президенти спілкуватимуться з журналістами.