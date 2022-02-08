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    «Подобається – не подобається, терпи, моя красуня»: Зеленський відповів Путіну

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    &laquo;Україна &ndash; дійсно красуня&raquo;, &ndash; відзначив Зеленський, а от щодо слова &laquo;моя&raquo; &ndash; то це &laquo;перебор&raquo;, наголосив президент - «Подобається – не подобається, терпи, моя красуня»: Зеленський відповів Путіну
    «Україна – дійсно красуня», – відзначив Зеленський, а от щодо слова «моя» – то це «перебор», наголосив президент
    скріншот з брифінгу Зеленського та Макрона

    Свою промову Зеленський виголосив російською, щоб адресату було зрозуміліше

    Напередодні президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном знову поскаржився на українську владу через «небажання виконувати Мінські угоди».

    «Повторюю ще раз, у Києві то кажуть, що будуть дотримуватися, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. Президент (Зеленський , – ред.) нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається – не подобається, терпи, моя красуня. Треба виконувати, інакше не вийде», – наголосив Путін.

    Сьогодні під час брифінгу з президентом Франції Володимир Зеленський відповів Путіну на вислів «подобається – не подобається, терпи, моя красуня». Свою промову він виголосив російською, щоб адресату було зрозуміліше.

    «Україна – дійсно красуня», – відзначив Зеленський, а от щодо слова «моя» – то це «перебор», наголосив президент України.

    «Терпи, моя красуня»? Україна – хоч і терпелива, проте мудра. І це важливо для Європи та, зокрема, росіян», – наголосив Зеленський.

    Він додав, що «наше терпіння – це мудрість, адже Україна не ведеться на провокації».

    Як відомо, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон після перемовин у Маріїнському палаці провели зустріч з журналістами.

    Як відомо, 8 лютого до Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998.

    Президент Володимир Зеленський зустрів французького колегу в Маріїнському палаці – офіційній церемоніальній резиденції. Зустріч тривала менше хвилини, після чого президенти вирушили на переговори.

    Головною темою перемовин стала ситуація поблизу українських кордонів. Сторони обговорили подальшу співпрацю в «нормандському форматі», учасником якого є Франція.

    Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що Еммануель Макрон вранці прилетів до Києва.

    Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

    Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

    Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.

    Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

    Теги: Мінські угоди Путін Франція політика Володимир Зеленський Україна президент
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    «Подобається – не подобається, терпи, моя красуня»: Зеленський відповів Путіну