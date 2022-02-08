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    Думки вголос

    У Макрона може з'явиться думка про ненормальність Путіна

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Переговори президента Росії Володимира Путіна і його французького колеги Емманюеля Макрона тривали понад п'ять годин - У Макрона може з'явиться думка про ненормальність Путіна
    Переговори президента Росії Володимира Путіна і його французького колеги Емманюеля Макрона тривали понад п'ять годин
    фото: AFP

    Можливо, у Німеччині та Франції нарешті зрозуміють, що лояльність щодо РФ не працює

    Мовою оригіналу

    Говорили сегодня утром в эфире радио «Эхо Москвы» о визите Эммануэля Макрона в Москву, и затем, уже сегодня, и в Киев.

    И я вспомнила, как когда-то Ангела Меркель, транслируя свой телефонный разговор с Владимиром Путиным Бараку Обаме, назвала Путина ненормальным. Оторванным от реалий. Это было в 2014 году, после аннексии Крыма.

    Потом были анекдоты Путина про «бабушку и дедушку».

    А теперь вот Макрон уже лично поговорил с Путиным. Допускаю, что у него появилось схожее впечатление о ненормальности. И в отношении трактовок Путиным событий, и в отношении дурацкой шутки про «потерпи красавица».

    Но это все к лучшему. Читала в СМИ накануне визита президента Франции в Москву такие очень оптимистичные ожидания. Чего не произошло и не могло произойти.

    Может, в Германии и Франции наконец поймут, что лояльность в отношении РФ не работает, и четкая позиция – это вопрос устойчивости самой Европы.

    Ну а то, что Украина в центре переговорного процесса, и то, что такого количества визитов в Киев давно не было – это однозначно хорошо.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Німеччина Путін Франція Еммануель Макрон
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    У Макрона може з'явиться думка про ненормальність Путіна