У Макрона може з'явиться думка про ненормальність Путіна

Можливо, у Німеччині та Франції нарешті зрозуміють, що лояльність щодо РФ не працює

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Говорили сегодня утром в эфире радио «Эхо Москвы» о визите Эммануэля Макрона в Москву, и затем, уже сегодня, и в Киев.

И я вспомнила, как когда-то Ангела Меркель, транслируя свой телефонный разговор с Владимиром Путиным Бараку Обаме, назвала Путина ненормальным. Оторванным от реалий. Это было в 2014 году, после аннексии Крыма.

Потом были анекдоты Путина про «бабушку и дедушку».

А теперь вот Макрон уже лично поговорил с Путиным. Допускаю, что у него появилось схожее впечатление о ненормальности. И в отношении трактовок Путиным событий, и в отношении дурацкой шутки про «потерпи красавица».

Но это все к лучшему. Читала в СМИ накануне визита президента Франции в Москву такие очень оптимистичные ожидания. Чего не произошло и не могло произойти.

Может, в Германии и Франции наконец поймут, что лояльность в отношении РФ не работает, и четкая позиция – это вопрос устойчивости самой Европы.

Ну а то, что Украина в центре переговорного процесса, и то, что такого количества визитов в Киев давно не было – это однозначно хорошо.

Джерело: блог Олесі Яхно

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