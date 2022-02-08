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    Думки вголос

    Макрон спростував слова Єрмака

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

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    Макрон фактично визнав, що глава Офісу Зеленського брехав - Макрон спростував слова Єрмака
    Макрон фактично визнав, що глава Офісу Зеленського брехав
    фото: reuters

    Думайте далі

    Емануель Макрон спростував слова глави ОП Єрмака, заявивши, що законопроект «Про засади державної політики перехідного періоду» знятий з розгляду у Верховній Раді за домовленістю в рамках Нормандського формату.

    Тобто, фактично визнав, що глава Офісу Зеленського брехав, стверджуючи зворотнє.

    Нагадаю, що на відкликанні цього законопроекту наполягала Росія, бо він фактично визначав, що в ОРДЛО задіяні окупаційні сили і окупаційні служби РФ.

    Так що ДумайТЕ далі…

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    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін ОРДЛО Еммануель Макрон Андрій Єрмак
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    Макрон спростував слова Єрмака