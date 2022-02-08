Макрон спростував слова Єрмака

Думайте далі

Емануель Макрон спростував слова глави ОП Єрмака, заявивши, що законопроект «Про засади державної політики перехідного періоду» знятий з розгляду у Верховній Раді за домовленістю в рамках Нормандського формату.

Тобто, фактично визнав, що глава Офісу Зеленського брехав, стверджуючи зворотнє.

Нагадаю, що на відкликанні цього законопроекту наполягала Росія, бо він фактично визначав, що в ОРДЛО задіяні окупаційні сили і окупаційні служби РФ.

Так що ДумайТЕ далі…

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Джерело: блог Віктора Шлінчака

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