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    Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо «політичного притулку»

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    Порошенко відреагував на пропозицію Путіна щодо &laquo;політичного притулку&raquo; - Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо «політичного притулку»
    Порошенко відреагував на пропозицію Путіна щодо «політичного притулку»
    фото: glavcom.ua

    Порошенко закликав українську владу припинити утиски політичних опонентів на догоду президента Росії

    П’ятий президент, лідер фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав президента Росії Володимира Путіна усвідомити, що в Україні не потребують його «опіки». Про це Порошенко написав у Facebook.

    Порошенко закликав українську владу припинити утиски політичних опонентів на догоду президента Росії.

    «Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін», – написав Порошенко.

    «Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою. А Володимиру Володимировичу – нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика «опікуватися» українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України», – додав Порошенко.

    Нагадаємо, Путін під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем згадав про «переслідування політичних опонентів в Україні».

    Путін в іронічній формі звернувся до п'ятого президента України Петра Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії.

    Зазначимо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

    Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном знову поскаржився на українську владу через «небажання виконувати Мінські угоди».

    Як анонсувалося раніше, тема переговорів Макрона з Путіним – ситуація навколо кордонів України, куди в останні місяці РФ стягнула значну кількість військ.

    Теги: Мінські угоди Путін Facebook
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    Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо «політичного притулку»