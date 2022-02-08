Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо «політичного притулку»
Порошенко закликав українську владу припинити утиски політичних опонентів на догоду президента Росії
П’ятий президент, лідер фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав президента Росії Володимира Путіна усвідомити, що в Україні не потребують його «опіки». Про це Порошенко написав у Facebook.
Порошенко закликав українську владу припинити утиски політичних опонентів на догоду президента Росії.
«Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін», – написав Порошенко.
«Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою. А Володимиру Володимировичу – нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика «опікуватися» українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України», – додав Порошенко.
Нагадаємо, Путін під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем згадав про «переслідування політичних опонентів в Україні».
Путін в іронічній формі звернувся до п'ятого президента України Петра Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії.
Зазначимо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.
Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном знову поскаржився на українську владу через «небажання виконувати Мінські угоди».
Як анонсувалося раніше, тема переговорів Макрона з Путіним – ситуація навколо кордонів України, куди в останні місяці РФ стягнула значну кількість військ.