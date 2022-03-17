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У Росії запасів сировини для товарів гігієни залишилося на кілька місяців

Сировини для виробництва товарів гігієни на Росії вистачить на шість місяців - У Росії запасів сировини для товарів гігієни залишилося на кілька місяців
Сировини для виробництва товарів гігієни на Росії вистачить на шість місяців
фото: Pixabay

Росія закупила сировину для виробництва товарів гігієни на три місяці уперед

Офіційний представник міністерства промисловості та торгівлі Росії прокоментував можливий дефіцит товарів гігієни у російських крамницях. Про це пише ТАСС.

За словами чиновника, російська влада закупила сировини для виробництва цієї категорії товарів на три місяці уперед.

Зараз запасів цієї сировини вистачить на шість місяців. Що буде далі, як будуть поповнювати запаси, представник Мінпромторгу Росії не уточнив.

Втім, у міністерстві упевнені, що дефіциту побутової хімії в Росії не буде ніколи, а відповідні засоби завжди будуть на полицях магазинів.

«У країні надлишкові потужності з виробництва побутової хімії», – йдеться у заяві представника міністерства промисловості та торгівлі Росії.

Нагадаємо, що відомий російський виробник автомобілів, «АвтоВАЗ», відправляє працівників у відпустку через брак деталей.

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Теги: росія санкції влада
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У Росії запасів сировини для товарів гігієни залишилося на кілька місяців