Експерт-сходознавець пояснив двояку позицію Туреччини у війні з Україною

Семиволос: «Аби зрозуміти дії Туреччини, треба згадати 1914 рік, коли турки намагалися уникнути участі в Першій світовій війні»

Туреччина не налаштована входити у війну Росії та України, президент Ердоган намагається утримати нейтралітет і не приймати конкретної сторони. Про це повідомляє Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю «Главкому».

Історично Туреччина намагається уникнути військ та залишатися нейтральною державою, так відбувається і у разі війни Росії проти України.

«Аби зрозуміти дії Туреччини, треба згадати 1914 рік, коли турки намагалися уникнути участі в Першій світовій війні. Туреччина боялася (і продовжує боятися) Росію і намагалася домовитись з Антантою, щоб уникнути російського нападу. Тоді цього зробити не вдалося і турки вимушені були підписати військову угоду з Німеччиною. Але навіть коли вона була підписана і вже почалася війна, вони ще місяці три проводили сепаратні переговори з Антантою і Росією. Тобто турки завжди так поводяться, це не примхи конкретно Ердогана», – сказав Семиволос.

На його думку, турки не вірять у перемогу України і продовжують боятися Росію, тому Ердоган не має підтримки населення, вони не готові вступити у війну.

«Громадська думка в Туреччині не налаштована на конфлікт з Росією: велика частина наративу не є дружньою до нас. З різних причин – турки бояться, в нас не вірять, існують певні імперські уявлення, зверхність… Лише поодинокі тамтешні експерти та політики підтримують Україну. Тому в Ердогана немає великого поля для маневру: нема 60-80% підтримки турецького населення, яке готове вступати у війну або займати якусь позицію», – підкреслив Семиволос.

Нагадаємо, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідає Росію та Україну у найближчі два дні.

Член НАТО Туреччина заявляє, що вторгнення РФ в Україну є неприйнятним, і висловлює підтримку Україні, але також виступає проти санкцій щодо Москви, оскільки пропонує виступати посередником.

Як повідомлялося, прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії у вівторок прибули до Києва – попри бойові дії.

Напередодні Туреччина надала Україні безпілотники, боєприпаси та військове спорядження.