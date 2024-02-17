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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Найпотужніші економіки світу. Чого має навчитись Україна

glavcom.ua
Україна має піднімати власну економіку, навіть в умовах широкомасштабної війни
ілюстративне фото: Depositphotos

Глобальний світ так влаштований, що домінування є наслідком впливу: фінансового, військового, технологічного, торгового, економічного, політичного

Хто як у світі зростає? Якщо взяти ВВП групи провідних країн світу станом на 1990-й рік (період розвалу СРСР) і на 2021-й, напередодні повномасштабної війни РФ проти України, можна побачити низку важливих тенденцій.

Найбільший мультиплікатор зростання прогнозовано у Китаю: його економіка зросла з 360 млрд дол. до 17,73 трлн, або в 49 разів!

Китай – головний вигодонабувач моделі світу, яка виникла на фазовому переході глобальної системи від двополярної до багатополярної.

Не ображаються і США – їхній ВВП зріс з 5,96 трлн до 23,32 трлн або майже вчетверо.

Але вони, на відміну від Китаю, вже були «великими» 1990-го року, і в них не було фактора випереджального зростання за рахунок адаптації чужих технологій.

Значна заслуга в зростанні США – це інфляція долара.

Серйозний старт у Південній Кореї – зростання з 283 млрд дол до 1,8 трлн або в 6,4 раза. Друге місце за мультиплікатором ВВП. Зростання за рахунок індустріалізації та промислової політики.

Середнячками виглядають Франція і Британія – у них приблизно однаковий мультиплікатор: від 2,3 до 2,8.

Але Британія все ж попереду: 1990 року в цих країн був приблизно рівний ВВП, у Франції навіть більший: 1,269 трлн проти британських 1,09 трлн.

Але у 2021-му у Британії 3,131 трлн, а у Франції – 2,958 трлн. Вихід із ЄС пішов бритишам на користь.

Головні потерпілі останніх десятиліть – це Німеччина і Японія.

Мультиплікатор Німеччини ще перебуває на середньому рівні – 2,4. Але це за рахунок політики Меркель. Після Шольца Німеччина повторить шлях Японії, де економіка за ці роки зросла лише в 1,58 раза.

Цікава таблиця – відсоток ВВП тієї чи іншої країни від економіки США.

У 1990-му році, головним конкурентом США була Японія – її ВВП становив 53% від американського.

Другим конкурентом була Німеччина – 30% ВВП США.

На третьому місці – Франція – 21%.

Китай зі своїми 6% навіть не розглядався як потенційна загроза. Вважалося, що це бідна країна з населенням, яке зростає експоненціально, і яка ніколи не вибереться з «брудних пелюшок».

Через сорок років ситуація змінилася кардинально.

Японія обсипалася до 21% і перестала бути конкурентом США.

Німеччина теж впала до 18% і це тільки початок.

Британія і Франція майже на одному рівні – 13% від американської економіки.

Зате стрімко виріс Китай – 76% ВВП США!

Затишно в куточку росте Південна Корея – не «відсвічуючи» збільшила свій рівень з 5% до 8% американської економіки. Молодці! І зростання є і загрози США немає.

Чому виріс Китай і впала Японія? І чому впаде Німеччина?

Пам'ятаєте мій пост про «ліфти зростання»? Нагадаю основні тези:

Глобальний світ так влаштований, що домінування є наслідком впливу: фінансового, військового, технологічного, торгового, економічного, політичного.

У цій концепції, ізоляція США рівнозначна втраті впливу.

Уявіть собі два ліфти, які знаходяться поруч один з одним і починають рух вгору, коли хтось стає на їхній «дах».

А на самому вгорі – бетонна стеля, і якщо ліфт буде весь час рухатися вгору – того, хто на даху, просто розчавить.

Єдина тактика для нього – поперемінно стрибати з одного ліфта на інший, сповільнюючи час руху до стелі.

А тепер уявіть, що два ліфти – це Китай та Індія. А той, що стоїть на їхньому «даху», – США.

І єдина тактика – це після 30 років зростання Китаю, загальмувати його і дати років 30 рости Індії до рівня Піднебесної.

Зіткнення зі стелею зростання неминуче і того, хто стоїть на ліфті, гарантовано розчавить, якщо не з'явиться новий ліфт.

У 60-80-ті такими ліфтами були Японія і Німеччина. Тепер там майже нульові темпи розвитку.

Саме таким чином США віддзеркалюють свою модель світу, стаючи, по суті, глобальним регулювальником.

У Вашингтоні вважають, що після Індії будуть ще ліфти. «Або щось придумаємо».

Тут головне за ким глобальна ініціатива, той і буде віддзеркалювати світ.

Але крім «теорії ліфтів», можна зробити ще низку висновків.

США динамічно зростають в умовах долароцентричної моделі світу.

Тому що тільки в цій моделі глобальна інфляція збільшує твій номінальний ВВП і зменшує ВВП твоїх основних конкурентів.

США будуть і далі поперемінно давати рости то Індії, то, наприклад, Нігерії.

Найвигідніший формат взаємодії зі США – це формат Південної Кореї, коли параметри твоєї економіки не загрожують США і водночас забезпечують високу динаміку.

«Іксувати» в доларизованій моделі світової економіки можна лише в тому разі, якщо ти маєш доступ до американського ринку і маєш що туди продати, крім сировини.

Випереджальна модель зростання – це базова модель розвитку для країни, що розвивається. Нездатність її запустити рівносильна «вічним злидням».

Крах доларизованої моделі (якщо він відбудеться в майбутньому) змусить світ сформувати нові критерії оцінки розвитку тієї чи іншої країни: технології, природні ресурси, енергія, людський капітал.

І тоді можуть бути сюрпризи – у лідерах опиняться ну дуже несподівані країни.

Чи зможе Україна зробити Х, 2Х або 5Х до свого рівня 2021-го року? Наразі це питання здається дуже абстрактним від реальності. Але на нього доведеться дати відповідь, позитивну чи негативну.

Як це зробили в Південній Кореї після своєї війни.

І як це не зробили в Сомалі після своєї.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна економіка інфляція

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