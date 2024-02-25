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«Наша далекобійна зброя вразила ціль на 700 км»: Камишін про оборонні можливості України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Наша далекобійна зброя вразила ціль на 700 км»: Камишін про оборонні можливості України
Над конструюванням, виробництвом, ремонтом та обслуговуванням продукції оборонного сектору працюють майже 300 тис. фахівців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості заявив, що проможності вітчизняного оборонного сектору цьогоріч зростуть ушестеро

У 2023 році український ВПК втричі збільшив виробничі спроможності, цього року вони зростуть ушестеро, і половина продукції вже законтрактована на 2024 рік. Про це під час форуму «Україна. Рік 2024» повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

«Минулого року наша оборонка виробила втричі більше, ніж за 2022 рік. Спроможності на 2024 рік – ще у шість разів більші, ніж за минулий рік. На сьогодні ми маємо близько половини цих спроможностей, вже законтрактовані на цей рік, і разом з Міністерством оборони та з Силами оборони працюємо над подальшою контрактацією», – зауважив міністр.

Сьогодні в оборонному секторі працюють понад 500 підприємств, з яких приблизно 100 є державними і 400 – приватних. Над конструюванням, виробництвом, ремонтом та обслуговуванням продукції оборонного сектору працюють майже 300 тис. фахівців.

Також Камишін зазначив, що за підсумками 2023 року українським виробникам вдалося суттєво наростити виробництво артилерійських боєприпасів та почати освоювати нові позиції в секторі.

«Хоча варто відмітити: наскільки б ми не наростили виробництво по цій позиції в Україні, потреба нашого фронту в артилерії більша, ніж наші спроможності і спроможності Сполучених Штатів Америки та Євросоюзу разом взяті», – сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

Окремо Камишін наголосив на тому, що Україна почала виробництво далекобійної зброї та анонсував появу на фронті нових зразків подібної техніки. «Минулого року наші Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях в глибині Росії виробленим в Україні озброєнням. Минулого року ми побачили в масштабній дії роботу наших дронів у повітрі та на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземні роботизовані системи», – підкреслив він.

Щодо ракетної програми в Україні, то міністр лаконічно зауважив, що «вона з’явилася». «У нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 км», – додав Камишін.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін
фото: glavcom.ua

Зауважимо, Умєров анонсував потужний план на 2024 рік.

Крім того, Федоров запевнив, що ціль у мільйон FPV-дронів у 2024 році перевиконають.

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Теги: Олександр Камишін Україна війна зброя міністр

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