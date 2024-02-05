У молдовському парламенті відкрилася виставка малюнків дітей з України
Загалом на виставці представлено близько 200 малюнків дітей з України та Молдови
У парламенті Молдови відкрилася виставка дитячих малюнків «Формула миру у творчості дітей України та світу». Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на пресслужбу законодавчого органу Молдови.
Загалом на виставці представлено близько 200 малюнків дітей з України та Молдови від чотирьох до 18 років із художніх шкіл та центрів для біженців.
Відкриття виставки відвідали голова молдовського парламенту Ігор Гросу, посол України у Молдові Марк Шевченко, а також депутати, чиновники, учні та вчителі художніх шкіл та центрів біженців у Молдові.
«Хто, окрім дітей, може передати нам щирі, глибокі послання, яких ми, дорослі, іноді не помічаємо. Упевнений, якось дуже скоро, ми всі повернемося до того, чого так хочемо: до миру, спокою, процвітання, щоб ці діти могли жити і стати тими, ким вони хочуть бути», – сказав Гросу.
Виставка відбувається за підтримки благодійного фонду «Львівська дитяча галерея» з України, Міжнародного жіночого клубу Молдови та посольства України у Молдові. Вона триватиме до кінця лютого.
Раніше повідомлялось, що у Нефтеюганську – місті, де видобувається кожна сьома тонна російської нафти, відкрили виставку «побутових речей українців з міст у зоні СВО» під назвою «Тепло для солдата Z».
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