  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олег Вергеліс
рус
    Думки вголос

    «Санта-Барбара» Барбари Брильської

    • Олег Вергеліс

      Театральний критик

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Барбара Брильська - «Санта-Барбара» Барбари Брильської
    Барбара Брильська
    Фото: Роберт Палка / Fotos-Art / Forum

    Про одну з найвідоміших польських акторок.

    Життя Барбари Брильської зіткане зі злетів і падінь. І якщо зібрати її життєві сюжети в одне намисто – вийде насичений серіал на кшталт «Санта-Барбари». Власне про таку «Санта-Барбару» пані Барбари я думав восени 2005-го в Пущі-Водиці під Києвом під час зустрічі з популярною польською актрисою. Тоді вона знімалася з Богданом Ступкою в українській стрічці «Дивне Різдво» (режисер Максим Паперник, продюсер Олексій Гончаренко). На інтерв’ю погодилася відразу, що мене навіть трохи здивувало. І наша двогодинна розмова в готельному номері пролетіла як одна мить.

    На пані Барбарі було обмаль гриму – вона не намагалася видатися ще красивішою, ніж є насправді. Відверто переповідала мені власну історію: щасливе дитинство біля Лодзі, кінодебют у 17 років, гра в «Фараоні» за твором Болєслава Пруса, зйомки в «Іронії долі», хамство російських актрис на телешоу (її тоді особливо лаяла і принижувала Валєнтіна Тализіна), а ще, звісно, драми з чоловіками, серед яких математик, гінеколог та два актори.

    Коли я заторкнув тему дітей, ми вже вдвох не могли стримати сліз: тамуючи біль, вона розповідала про доньку, актрису і модель Барбару Космаль, яка загинула 1993-го в автотрощі (за кермом був син режисера Анджея Жулавського).

    І хоча Барбара Брильська пройшла не одне коло життєвого пекла, вона випромінює упевненість, а ще, як і її героїня з фільму «Дивне Різдво» місіс Севідж – кожному зустрічному прагне подарувати бодай крихту щастя, хоча сама не вельми щаслива.

    Барбара Брильська. Фото: Анджей Верницький / Forum
    Барбара Брильська. Фото: Анджей Верницький / Forum

    Якщо ж говорити про кар’єру Брильської, то знаковим для неї став фільм «Іронія долі» Ельдара Рязанова 1975-го. Відомий совєтський режисер за кілька років до цього вперше побачив Брильську в польській стрічці «Анатомія кохання» й запросив в свою новорічну кіноказку для дорослих саме як «інопланетянку», чуттєву красуню з іншого світу, що руйнує совєтські стереотипи про побут та взаємини. На те вона і казка!

    Для цього Рязанов відмовив у головній жіночій ролі своїм талановитим фавориткам – Людмілі Ґурченко і Свєтлані Нємоляєвій. Адже режисерові була потрібна актриса не з совєтським, а з європейським шармом – власне, «інопланетянка». І він знайшов її в Брильській.

    Популярна Надя Шевєльова у виконанні пані Барбари була не просто інтелігентною вчителькою з Лєнінграда – для декількох поколінь кіноглядачів вона стала отим утіленням «інопланетянки», яка якимось чином потрапила в скромну лєнінградську квартиру, любить своїх учнів, терпить норовливих колегинь-учительок, знає напам’ять напівзаборонену в СРСР творчість Маріни Цвєтаєвої та Белли Ахмадуліної і, що цікаво, не кидається з розгону на шию млявому московському «женихові»-телепню (Женю Лукашина грав Андрєй Мягков). Сто відсотків: ця жінка – позаземна. Не така, як усі.

    Але фатальна помилка пані Барбари у тому, що через 32 роки після виходу стрічки вона власноруч зруйнувала міф свого екранного образу, погодившись грати в картині «Іронія долі. Продовження» режисера Тімура Бекмамбетова.

    Втім, сиквел новорічної казки Рязанова міг знімати не обов’язково Бекмамбетов, а навіть і Борат, – йшлося не про творчий, а суто економічний результат (касові збори). І пані Барбара не змогла встояти перед фінансовим натиском Першого російського телеканалу й погодилася зніматися в продовженні стрічки. Для актрис, навіть популярних, гонорари ніколи не зайві, і я все чудово розумію.

    І коли взимку 2007-го в кінотеатрі «Україна» я дивився «Іронію долі – 2», мені здавалося, що норовлива полька Брильська власноруч убиває свою колишню «інопланетянку», яка принесла їй шалену популярність і навіть Державну премію Радянського Союзу. У кінопродовженні вже літня героїня пані Барбари, яку не помилував Час, була «така, як усі»: розгублена, метушлива, трохи нещира, як і теперішня дійсність. Це ж тільки в кіно все щасливо та веселково. Життя – жорстокіше, воно може піднести аж до зіркового небосхилу, а може і зіштовхнути сторч.

    Яке там ще могло бути продовження? Анна Кареніна не підніметься з рейок. Мерилін Монро більше не вшкварить джазу на біс. Бенджамін Баттон не прокрутить плівку свого чудернацького життя за бажанням: назад чи вперед. Бо кожен екранний міф має свою фабулу, траєкторію і фірмовий фінал, який часто не передбачає ніякого «продовження».

    Та все ж «Іронія долі» продовжує жити своїм життям попри різні моди, політичні катаклізми і життєві «Санта-Барбари». І значною мірою – завдяки неповторній пані Барбарі.

    Джерело

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СРСР актриса модель жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Санта-Барбара» Барбари Брильської