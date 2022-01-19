Чехія встановила добовий антирекорд нових хворих на Covid-19

Найгірша ситуація, як і раніше, у Празі з показником захворюваності 1 819 випадків на 100 тисяч жителів

Захворюваність зростає у всіх регіонах Чехії

У вівторок, 18 січня, у Чехії виявили рекордні 28 469 нових випадків захворювання на коронавірус. Ще 3706 випадків – це повторне зараження Сovid-19, число госпіталізованих скоротилося на 25 осіб і склало 1635. Про це пише чеське видання 420on.cz.

Зазначається, що кількість нових випадків зараження за останні сім днів на 100 тис. жителів зросла з 799 до 950. Захворюваність зростає у всіх регіонах Чехії.

Найгірша ситуація, як і раніше, у Празі з показником захворюваності 1 819 випадків на 100 тисяч жителів. 18 січня у столиці щоденна кількість підтверджених випадків знову стала рекордною: тести підтвердили 5741 позитивний результат.

У Середньочеському краї захворюваність, як і раніше, перевищує тисячу випадків на 100 тис. жителів.

З 17 січня, коли почалося обов'язкове масове тестування співробітників у чеських компаніях та на підприємствах, кількість проведених тестів склала 128 462, що на 29 тис. більше, ніж тиждень тому.

У Чехії з населенням у 10,7 млн на даний момент коронавірусом заразилися 2,6 млн людей, з яких майже 37 тис. померли. Госпіталізовано 1635 пацієнтів, з них 252 – у важкому стані.

До слова, 18 січня Франція встановила антирекорд щодо кількості хворих коронавірусом.

Також напередодні МОЗ України зафіксував різкий стрибок нових випадків Covid-19. У вівторок виявлено 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

До слова, ВООЗ зробив заяву щодо небезпеки «Омікрону». Нагадаємо, Європі загрожує затяжна «твіндемія».

Раніше ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом.

Ще науковці повідомили вісім важливих фактів про «Омікрон».