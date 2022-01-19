Чеська співачка навмисно заразилася коронавірусом і померла

За два дні до смерті співачка написала в соцмережах, що вже одужує: «Зараз буде театр, сауна, концерт»

Виконавиця чеських народних пісень Ганна Горка не отримала щеплення проти коронавірусу, а натомість навмисне заразилася коронавірусом, щоб отримати Covid-сертифікат. Однак одужати їй не вдалося – жінка померла, пише BBC.

Син померлої 57-річної співачки Ян Рек розповів, що він та його батько обидва повністю вакциновані, але на Різдво заразилися коронавірусом. Гана не отримувала щеплення і замість того, щоб ізолюватися від інфікованих родичів, навмисне не трималася осторонь.

Жінка хотіла перехворіти й отримати Covid-сертифікат: цей документ у Чехії видають тим, хто нещодавно переніс зараження коронавірусом або отримав щеплення. Сертифікат необхідний, щоби вільно відвідувати громадські місця: бари, кафе, кінотеатри тощо.

За два дні до смерті співачка написала в соцмережах, що вже одужує: «Зараз буде театр, сауна, концерт». Однак вранці 16 січня, коли жінка сказала, що почувається краще, та вдяглася для прогулянки на вулиці, у неї почала боліти спина. Жінка пішла лягти до своєї спальні й незабаром померла.

Син померлої розповів, що попри те, що жінка не була вакцинована, вона не вірила в радикальні теорії змови про вакцини проти коронавірусу.

«Вона більше сприймала ідею перехворіти на Covid-19, ніж вакцинуватися. Не те, що ми отримаємо мікрочип або щось подібне», – розповів чоловік.

Він додав, що з матір'ю не було сенсу намагатися обговорити це питання через вир емоцій. Натомість чоловік сподівається, що його історія зможе переконати інших зробити щеплення: «Якщо у вас є приклади з реального життя, це потужніше, ніж просто графіки та цифри. Ви не можете по-справжньому співчувати цифрам».

Нещодавно від Covid-19 помер відомий італійський антивакцинатор.

Генсек ООН вважає, що від коронавірусу треба вакцинувати кожну людину у світі.

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