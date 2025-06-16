Продавчиня магазину наводила російські ракети: СБУ затримала поплічницю Кремля

СБУ затримала двох інформаторок РФ на Донеччині: продавчиня та комунальниця наводили ракети ворога

Служба безпеки України затримала на Донеччині ще двох інформаторок російських спецслужб. Обидві місцеві жительки готували координати для ракетно-бомбових ударів агресора по регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Першою фігуранткою виявилася 44-річна продавчиня з місцевого магазину у Слов’янську. Вона потрапила у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах. Для збору розвідданих зловмисниця обходила місцевість та розпитувала «потрібну» інформацію у відвідувачів торговельного закладу.

фото: СБУ

Ще одна інформаторка – 45-річна працівниця комунального підприємства у селищі Красноторка Краматорського району. Як встановило розслідування, жінка дистанційно співпрацювала зі «зв’язковим» ворожої спецслужби. Ним виявився її давній знайомий з тимчасово захопленої частини Донеччини, який планував передавати розвідінформацію до російського ГРУ. За інструкцією окупантів вона відслідковувала розташування блокпостів та маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку передової.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисниць за місцями їхнього проживання. Під час обшуків у інформаторок вилучено телефони з доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі обидві жінки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на Хмельниччині чергову агентку ФСБ, яка коригувала авіаудари російських військ по регіону та готувала саморобні вибухові пристрої для здійснення терактів.