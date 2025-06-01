Обвал мосту у Брянській області: з’явилися нові подробиці

Кількість постраждалих через обвал мосту зросла

У ніч на 1 червня у Брянській області обвалився міст з автомобілями. Під час події по ньому проїжджав пасажирський поїзд сполученням Москва – Климово. Інцидент стався за три км від селища Вигонічі. З’явилася нова інформація про постраждалих та загиблих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Губернатор Брянської Області Олександр Богомаз написав, що станом на 03:45 за київським часом внаслідок інциденту семеро загиблих, 35 постраждалих, у тому числі троє дітей. Одну дитину санавіація доставить до Москви.

За даними російських ЗМІ, загинули два пасажири та два співробітники локомотивної бригади. Крім того, повідомляється, що двоє людей перебувають у критичному стані після підриву мосту у Брянській області. Один із них – 5-місячний малюк.

Також з’явилася інформація про те, що обвал мосту в Брянській області стався буквально за пару секунд до проходження під ним пасажирського поїзда.

Зазначається, локомотив складу протаранив конструкцію шляхопроводу, яка вже впала, що складалася з двосмугової автомобільної дороги. Полотно впало на рейки під кутом 45 градусів разом із фурою, що проїжджала ним. Відразу сталося зіткнення, удар припав на кабіну машиніста, він і його помічник загинули, поїзд зійшов з рейок. Перший вагон буквально сплющило.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня в Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі «Авангард», що займається виробництвом радіоелектроніки та мікросхем.

За даними російського МНС, загоряння виникло на п’ятому поверсі шестиповерхового виробничого корпусу.

Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували, триває ліквідація займання. Про причину загоряння наразі не повідомлялось.

Це підприємство є одним із найстаріших у місті та спеціалізується на виробництві електроніки, зокрема, датчиків, силової електроніки та ліфтового обладнання.