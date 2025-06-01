Переговори між Україною та Росією: Келлог пояснив, до чого мають бути готові сторони

Келлог наголосив, що росіяни досі не виконали обіцянку надати США свої умови перед наступним раундом переговорів у Стамбулі

У переговорах між Україною й Росією сторони повинні бути готові до поступок. РФ досі не надала Трампу умови щодо припинення вогню. Як інформує «Главком», про це заявив спеціальний посланець президента США з питань України генерал Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Келлог у розмові наголосив, що росіяни досі не виконали обіцянку надати США свої умови перед наступним раундом переговорів у Стамбулі.

«Як нам об’єднати їх, поки ми не дійдемо до того, що я називаю припиненням вогню? Я використовую термін «всеосяжне припинення вогню», визначаючи його як повітряне, морське, наземне та інфраструктурне. Зараз ми не можемо отримати умови росіян. Вони пообіцяли, що Трамп отримає їх протягом тижня. Через тиждень вони не з’явилися», – сказав Келлог.

Він вважає це нерозсудливістю, тому що президент виклав «дуже розумний план», який привезли з Лондона.

«Ми розробили те, що я називаю технічним завданням (термін, який я використовую). Росіяни називають їх меморандумами. Ось як це виглядає», — зазначив Келлог.

Спеціальний посланець навів приклад конструктивного діалогу й прогресу між Росією та Україною – обмін полоненими.

«Усі мають бути готові до поступок. До прикладу, сказати: «Гаразд, я готовий відмовитися від цієї частини дискусії, щоб ми дійшли до кінцевого результату». І саме тут діалог має бути дуже важливим. Покажіть мені, що ви можете сказати: «Я готовий зробити цей важкий крок до зниження рівня насильства». І це було зроблено між Мединським і Умєровим з українського боку. І це було важливо. Я маю на увазі звільнення тисячі полонених з кожної сторони», — додав Келлог.

Також він зачепив питання байдужості РФ до колосальних втрат.

«Якщо ми говоримо про українських і російських військових, які загинули і були поранені – це понад 1,2 мільйона. Це приголомшлива цифра. Це те, що ми не можемо осягнути. Росіяни історично поглинали такі втрати, і оком не кліпали. І це мене трохи лякає. Ми повинні зупинити це вбивство», – закликає спецпредставник.

Нагадаємо, США серйозно ставляться до прогресу в переговорах між Україною і Росією, і очікують, що цей процес не затягнеться на «місяці або роки», і результат стане відомим у заявлений раніше президентом Дональдом Трампом двотижневий термін.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір суботи ані Україна, ані її партнери не мають чіткої інформації про те, що росіяни мають намір запропонувати на переговорах у Стамбулі.