Штам «Омікрон». Ми втрачаємо хворих, яких можна було врятувати

Як проявляється «Омікрон», і в чому його відмінності

В дебюте температура тела у пациентов чаще повышена, может достигать 39 градусов и выше, но, как правило, до тяжёлой дыхательной недостаточности дело не доходит. Болеют вакцинированные, в т.ч. имеющие высокие титры антител (максимальное количество, которое я наблюдала – 75 000 AU/мл). Участились явно повторные случаи заболевания. Разницы в течении особой нет. Измерять титры антител тоже смысла нет. Такие особенности заболевания связаны с тем, что возбудитель имеет более 30 мутаций в S-белке, 15 из которых находятся в рецепторсвязывающем домене. Т.о. возбудитель лишён возможности эффективного связывания с рецепторами, избегает действие нейтрализующих антител к другим вариантам вируса, поступается тяжестью течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости. Температура тела в дебюте обусловлена высокой вирусной нагрузкой, ещё большей, чем при варианте «Дельта», но с тяжестью течения это не всегда коррелирует.

Что все это значит?

Нас ожидает рост заболеваемости, который в целом обещает быть не столь трагическим. Но рассчитывать на полное благополучие ещё рано – группы риска будут все-таки уязвимы к тяжелому течению, полностью расслабляться не стоит.

Поэтому тактика ведения больных (вне зависимости от статуса вакцинации) должна быть одинаково неизменной – раннее лечение противовирусными препаратами. Раннее – это сразу после постановки диагноза, в первую неделю. Это самое эффективное, что мы имеем на сегодняшний день, в ограниченных условиях доступа к моноклональным антителам.

Меня, мягко говоря, просто удивляет упорство некоторых докторов в отрицании такого простого и фундаментального постулата – воздействие на возбудитель есть самым эффективным методом в лечении любого инфекционного заболевания. А вот мнение некоторых депутатов по этому поводу меня вообще возмущает. Хотя бы потому, что у вас не должно быть никакого мнения в тех вопросах, в которых вы не компетентны.

Вся эта вакханалия приводит к одному – мы теряем больных, которых можно было спасти.

В этой связи ещё одно исследование, опубликованное недавно журнале Новой Англии, которое показало, что риск госпитализации или смерти на 87% (!) ниже у пациентов именно из групп риска (!!!), получавших ремдесивир в ранние сроки болезни. И всего три (!) дня.

«Новое исследование говорит, что препарат может быть полезен для предотвращения госпитализации (вакцинированных и невакцинированных) пациентов, что очень важно, поскольку всплеск Omicron угрожает перегрузить системы здравоохранения по всему миру. Ремдесивир может стать благом для пациентов с Covid-19 в тех частях мира, где нет вакцин, или для пациентов с ослабленным иммунитетом».

New England Journal of Medicine: «Early Remdesivir to Prevent Progression to Severe Covid-19 in Outpatients».

Если докторам не помогают наши лекции, наш опыт, нормативные документы, тогда я обращаюсь к пациентам из групп риска – не затягивайте с обращением к врачу для решения вопроса о раннем лечении. Надо просто запомнить эту единственную, зависящую именно от вас, рекомендацию.

Ужасно выглядит ситуация, когда администрация больниц запрещает врачам говорить, что нужно докупить для лечения. При этом больницы не обеспечены в полном объёме терапией. Что делать с этим – я не знаю. Просто знайте, что такая проблема есть, обусловленная иногда объективными, иногда субъективными причинами.

Простите за эмоции, но они имеют под собой основание, поверьте.

Джерело: блог Ольги Голубовської

