Як грузини насправді ставляться до Росії: красномовні результати опитування

Лише 33% грузинів підтримують ідею політичного діалогу із Росією

Міжнародний республіканський інститут (IRI), який співпрацює з Держдепом США, дослідив настрої громадян Грузії щодо зовнішньої політики країни. Дослідження зокрема продемонструвало уявлення про політичну загрозу з боку Росії, стурбованість перебуванням росіян у Грузії та високий рівень політичної поляризації.

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На запитання, яка країна становить найбільшу політичну загрозу для Грузії, грузини були майже одностайними. Як стверджується у новому дослідженні IRI, 77% мешканців Грузії вважають Росію головною політичною загрозою для Грузії, а економічну загрозу з боку Росії вбачають 69%.

«Враховуючи російську окупацію Грузії та її загрозливу поведінку в регіоні, грузини переважно сприймають Росію як загрозу існуванню», – прокоментував дані директор IRI у Євразії Стівен Нікс.

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Грузини стурбовані перебуванням російських громадян у їхній країні. Так, 73% не вважають, що російським громадянам потрібно дозволяти вільний в'їзд до Грузії без візи, реєструвати бізнес або купувати нерухомість.

Водночас 33% повністю підтримують діалог із Росією і стільки ж категорично проти. Ще 24% – «швидше підтримують» і 7% «швидше не підтримують». Не знають 5%. Зазначається, що прихильників діалогу з Росією більше у віковій групі 56+ та у сільській місцевості.

Туреччину вважають головною політичною загрозою 12% мешканців Грузії, економічною – 11%. Бачать політичну загрозу з боку Китаю 4%, економічну – 5%.

Згідно з опитуванням IRI, 86% респондентів підтримують вступ Грузії до ЄС (73% повністю, 13% – деякою мірою), 79% підтримують членство в НАТО (65% повністю, 14% – деякою мірою). Серед тих, хто підтримує вступ Грузії до Євросоюзу, 17% були б проти, якби це призвело до розриву торгових відносин з Росією.

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«У своєму рішенні рекомендувати кандидатуру Грузії в ЄС Європейська комісія підкреслює, що необхідні додаткові кроки для вирішення політичної поляризації в Грузії», – зазначив Стівен Нікс. «На даний момент потрібно зробити більше роботи на всіх рівнях уряду, серед політичних партій і всередині парламенту, щоб вирішити цю проблему».

Нагадаємо, Грузія побоюється загрози гібридної війни, що йде від Москви, тому владі необхідно перевіряти росіян, які живуть у країні. Про це президентка країни Саломе Зурабішвілі розповіла в інтерв'ю французькому радіо RFI. Вона визнала, що емігранти з Росії роблять внесок в економіку Грузії, проте взагалі не мають зацікавленості в інтеграції в грузинську культуру. За її словами велика кількість росіян, а це близько 100 тисяч, залишається в Грузії, хоча потім вони, швидше за все, переїдуть до інших країн.