Новинський запустив у США та Британії кампанію підтримки Московської церкви

Олігарх має на меті дискредитувати верховного головнокомандувача та владу України

Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський спільно з народним депутатом Артемом Дмитруком та ще рядом осіб здійснюють спеціальну розвідувально-підривну операцію стосовно дискредитації верховного головнокомандувача та української влади. Про це повідомив ексзаступник міністра інформаційної політики України та експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

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Золотухін зазначив, що 16 жовтня цього року лондонська юридична компанія Amsterdam & Partners LLP, яка представляє інтереси Вадима Новинського та оплачується його грошима, підписала договір про лобіювання інтересів УПЦ МП з американським лобістом Уільямом Уітні Бьорк-Уайт.

За словами Золотухіна, рішення про винаймання послуг юридичної компанії та американського лобіста нібито було прийнято на Священному синоді УПЦ МП. Інтереси московських попів буде представляти адвокат Новинського Роберт Амстердам, а метою послуг є збити законопроект №8371, який має ухвалити Верховна Рада України.

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«Лондонські юристи та американські лобісти прив'язують цей закон до питань захисту свободи віросповідання, що є абсолютною брехнею. Вони також звинувачують українську владу в опортунізмі та пропаганді проти посіпак ефесбешника Гундяєва. Бьорк-Уайт вже написав гнівну статтю на сторінках американського політичного видання The Hill, яке читають в Конгресі та Сенаті. Послуги Бьорк-Уайта є недешевими. Погодинна оплата з розрахунку 1400 доларів на годину. Amsterdam & Partners LLP поки що офіційнно, нібито, заплатили йому 7000 доларів», – розповів Золотухін.

Ексзаступник міністра додав, що окрім брехливого пасквілю в The Hill Бьорк-Уайт ще звернувся до Департаменту з релігійних свобод США, сенатора США він Джорджії Джона Оссоффа, Білого Дому, офісів сенаторів Марко Рубіо та Джин Шагін.

«Якщо Новінський за свої (чи російські) гроші влаштовує такий фестиваль в США і Великій Британії – лиш тільки уявіть, скільки він платить Дмитруку?! Саме тому закон про лобізм в Україні також потрібен», – підкреслив Золотухін.

Золотухін додав, що, якби не існувало цього закону в США, українці б ніколи і не знали, що проти них ведуться розвідувально-підривні операції по всьому світі.

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Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».