Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ
Депутат Сергій Рудик в черговий раз розкритикував своїх колег
фото: Сергій Рудик/Facebook

«Парламент воюючої країни має готувати не ролики, а законопроєкти на підтримку ЗСУ»

Народний депутат Сергій Рудик, який зараз служить у ЗСУ, відмовився зніматися в одному ролику з політиками у військовій формі та назвав шоу Ради «показушним».

«Отримав запрошення від чиновників Верховної Ради записати мотиваційний ролик-вітання до дня ЗСУ. Змушений відмовити. Не хочу брати участь у «показушному» шоу про те, як Рада висловлює батьківську турботу українській армії. Парламент воюючої країни має готувати не ролики, а реальні законопроєкти на підтримку ЗСУ, волонтерів, сектору оборони. Поки що я бачу у цьому питанні лише хаос і піар, а важливі «військові» законопроєкти висять місяцями і навіть роками. Прикладів – безліч», – йдеться у повідомленні нардепа-військового.

Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ фото 1

Рудик додав, що запропонував замість себе для ролика двох «справжніх «героїв» із парламентської президії». «Оливкова форма (типу ми майже військові), професійне надування щік – все як треба. Ну і, давайте по чесному, якщо вже Верховну Раду перетворили на театр абсурду, то давайте відповідати законам цього жанру в усьому», – написав він.

У своїй публікації народний депутат опублікував фото голови Ради Руслана Стефанчука та його заступника Олександра Корнієнка, які полюбляють носити одяг в кольорах військової форми.

Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ фото 2
Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ фото 3

Нардепка Ірина Геращенко розділила обурення Рудика та прокоментувала носіння форми політиками: «Ну як вже начепили форму – то ви б краще захистили ЗСУ. Засудили і відмежувалися від діареї Марʼяни Бе, підписали закон про списання втрачених БПЛА. Ну, хоч щось, за що б вам військові подякували».

Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ фото 4

Геращенко також нагадала, що постійно чує про те, що цивільні в хакі викликають обурення у військових.

Нагадаємо, раніше Сергій Рудик розкритикував своїх колег – його обурило те, що нардепи-цивільні дозволяють собі приходити на сесії у піксельній формі. На думку народного депутата, носіння цивільними особами військового одягу – вияв неповаги до справжніх захисників.

Теги: Верховна Рада депутат військові Сергій Рудик

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німці вимушені будуть витрачати більше у закладах громадського харчування
Шольц розчарував німців новим податком
20 листопада, 11:18
Учора у храмі Української греко-католицької церкви «Успіння Пресвятої Богородиці» в селищі Середнє вшанували памʼять захисників і захисниць 128-ї бригади
У Закарпатській області оголосили траур за загиблими воїнами 128-ї бригади
5 листопада, 09:54
Верховний суд постановив: Рада незаконно відсторонила Гео Лероса від засідань
Верховний суд постановив: Рада незаконно відсторонила Гео Лероса від засідань
9 листопада, 17:13
У Раді зареєстровано законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС
У Раді зареєстровано законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС
17 листопада, 21:05
Уповноважений наголошує, що проблем, про які згадує Фаріон, фронт України не відчуває
ЗСУ мають право самі вирішувати, якою мовою спілкуватися: Кремінь звернувся до Фаріон
15 листопада, 12:28
Андрій 10 місяців вважався зниклим безвісти
Був улюбленим студентом Ганни Маляр. Згадаймо Андрія Соскіду, який боронив Маріуполь
14 листопада, 09:00
Максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 днів
Рада ухвалила закон про відпустки: що варто знати українцям
22 листопада, 18:31
Онуфрій та десятки священників УПЦ МП мають громадянство РФ
ООН дорікнула Україні через Московську церкву, вимагає захистити права її вірян
19 листопада, 16:36
Суд відправив під варту Віталія Суховича
Депутат у жолуді: соцмережі висміяли керівника лісової галузі Рівненщини
28 листопада, 10:32

Суспільство

Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ
Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ
Відпустки та звільнення зі служби: нардеп розповів про можливі зміни щодо мобілізації
Відпустки та звільнення зі служби: нардеп розповів про можливі зміни щодо мобілізації
Розблокування польського кордону: на одному з пунктів почали пропуск вантажівок (відео)
Розблокування польського кордону: на одному з пунктів почали пропуск вантажівок (відео)
У Карпатах здійнялася хуртовина та вдарив сильний мороз
У Карпатах здійнялася хуртовина та вдарив сильний мороз
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
Ярош перелічив досягнення України у війні
Ярош перелічив досягнення України у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
24K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
20K
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
14K
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Прогноз курсу валют на 2024 рік: економіст розповів, що буде з доларом
11K
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua