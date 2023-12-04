Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ

«Парламент воюючої країни має готувати не ролики, а законопроєкти на підтримку ЗСУ»

Народний депутат Сергій Рудик, який зараз служить у ЗСУ, відмовився зніматися в одному ролику з політиками у військовій формі та назвав шоу Ради «показушним».

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«Отримав запрошення від чиновників Верховної Ради записати мотиваційний ролик-вітання до дня ЗСУ. Змушений відмовити. Не хочу брати участь у «показушному» шоу про те, як Рада висловлює батьківську турботу українській армії. Парламент воюючої країни має готувати не ролики, а реальні законопроєкти на підтримку ЗСУ, волонтерів, сектору оборони. Поки що я бачу у цьому питанні лише хаос і піар, а важливі «військові» законопроєкти висять місяцями і навіть роками. Прикладів – безліч», – йдеться у повідомленні нардепа-військового.

Рудик додав, що запропонував замість себе для ролика двох «справжніх «героїв» із парламентської президії». «Оливкова форма (типу ми майже військові), професійне надування щік – все як треба. Ну і, давайте по чесному, якщо вже Верховну Раду перетворили на театр абсурду, то давайте відповідати законам цього жанру в усьому», – написав він.

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У своїй публікації народний депутат опублікував фото голови Ради Руслана Стефанчука та його заступника Олександра Корнієнка, які полюбляють носити одяг в кольорах військової форми.

Нардепка Ірина Геращенко розділила обурення Рудика та прокоментувала носіння форми політиками: «Ну як вже начепили форму – то ви б краще захистили ЗСУ. Засудили і відмежувалися від діареї Марʼяни Бе, підписали закон про списання втрачених БПЛА. Ну, хоч щось, за що б вам військові подякували».

Геращенко також нагадала, що постійно чує про те, що цивільні в хакі викликають обурення у військових.

Нагадаємо, раніше Сергій Рудик розкритикував своїх колег – його обурило те, що нардепи-цивільні дозволяють собі приходити на сесії у піксельній формі. На думку народного депутата, носіння цивільними особами військового одягу – вияв неповаги до справжніх захисників.