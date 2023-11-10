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Запобіжний захід Шуфричу: суд оголосив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Запобіжний захід Шуфричу: суд оголосив рішення
Нестор Шуфрич залишиться під арештом щонайменше до 15 грудня 2023 року
фото з відкритих джерел

15 вересня Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді

Печерський суд Києва 10 листопада продовжив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою. Про це стало відомо із трансляції засідання.

Згідно з рішенням суду, колишній нардеп забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич залишиться під арештом щонайменше до 15 грудня 2023 року.

Нагадаємо, 15 вересня Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. У той же день Печерський суд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

11 жовтня сторона захисту подала апеляцію на рішення першої інстанції, але апеляційний суд відмовив у задоволенні їхнього клопотання.

Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич знаходиться в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів (до 13 листопада).

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Теги: Нестор Шуфрич депутат Опозиційна платформа — За життя

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