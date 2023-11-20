Суд вигнав УПЦ МП із Здвиженської церкви в Кам’янці-Подільському
Старовинну Здвиженську церкву в Карвасарах (м. Кам’янець-Подільський) мають передати у власність Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець»
Сьогодні, 20 листопада, північно-західний апеляційний господарський суд остаточно підтвердив рішення про звільнення громадою УПЦ МП Здвиженської церкви в Кам’янці-Подільському. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
«Сьогодні, 20 листопада 2023 року, Північно-західний апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Релігійної організації «Хрестовоздвиженська Українська Православна Церква», залишивши без змін рішення суду першої інстанції. Воно набрало законної сили», – йдеться в повідомленні.
Таким чином, як зазначили в міністерстві, старовинну Здвиженську церкву в Карвасарах (м. Кам’янець-Подільський) мають передати у власність Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець».
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України навідалася з перевіркою до Свято-Миколаївського собору у Радомишлі.
До відома 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців.
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