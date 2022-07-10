Без масштабної мобілізації Росія не зможе підтримувати рівень тиску на фронті

Поступово у російському публічному просторі зростає градус істерики

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По состоянию на 8 июля группа «Информационное сопротивление» зафиксировала имена 4518 российских оккупантов, которых официально похоронили или публично признали уничтоженными в ходе «специальной военной операции». Похоронки официально зафиксированы в 2418 населенных пунктах.

Просматривал списки. Очень занимательно.

Коллеги выявили персонажа из с. Малокурильское, расположенного на … острове Шикотан. Расстояние до Украины – примерно 7600 км. Это кандидат в список «самая абсурдная смерть». Наверное, очень не любил фашистов, раз поехал биться с ними в такую даль. Также нелепо выглядит дюжина официальных погибших из Петропавловска-Камчатского или десяток из Южно-Сахалинска.

Всегда радует карта похоронных топонимов. Например, в Саратовской области есть десяток зафиксированных трупов в г. Энгельс (кстати, оттуда стартуют самолёты дальней авиации, которые обстреливают нас ракетами с Каспия), пяток в г. Маркс и одно туловище в поселке Заветы Ильича.

Что касается сути.

Помимо Дагестана, где уже давно зафиксировано 200+ уничтоженных солдат, на рубеж в 200 имен вышла Бурятия. Повторюсь – уничтоженных там намного больше. Это регион, где потери действительно ощущаются. Уже есть небольшое брожение среди близких.

Ситуация на фронте указывает, что без масштабной мобилизации (в любой форме) поддерживать уровень давления Россия не сможет. Ей нужна живая сила. Поэтому в ход идут «добровольцы» (наёмники), наверняка подтянут сирийский сброд, не отстанут от белорусов.

Постепенно в российском публичном пространстве растет градус истерики, особенно – после российских обстрелов российских же городов. Кремль старается обеспечить возможность провести мобилизацию. Будет ли она проведена – вопрос открытый.

В целом можно сказать, что качество личного состава в росармии будет снижаться. Но россияне учатся и у них много людей.

Джерело: блог Олексія Копитько

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