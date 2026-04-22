Все дуже просто – треба визначатися

Все просто. Все дуже просто. До жаху. Тому ускладнення є настільки безглуздим.

1. У Росії – унікальна природа. Фантастична. Від субтропіків до Арктики. Невимовна краса. Море, ліси, річки, гори. Рай на будь-який смак.

Єдина проблема – ця благословенна земля населена «звичайними людьми».

2. Звичайні російські люди підірвали дамбу Каховського водосховища, знищили систему зрошення, зруйнували цілий регіон.

Звичайні російські люди навмисно атакували дамбу Київського водосховища. Підкреслюю – навмисно. Вони хотіли викликати певні наслідки: затопити місто з 3 млн населення (1,5 млн на низькому лівому березі).

Цей потоп, знищивши попутно Бортницьку станцію аерації, вбив би Дніпро та середовище існування для 10–12 млн людей як мінімум. Не враховуючи потенційних жертв і всіх інших наслідків.

Звичайні російські люди нещодавно навмисно кидали КАБи на дамбу Печенезького водосховища, щоб затопити половину Харківської області, створити проблеми для 1 мільйона мешканців самого Харкова та завдати значної шкоди кільком містам і десяткам сіл.

Навмисно. Вони хотіли цього, просто не вийшло. Вони повторять, не сумнівайтеся.

Подивіться на картинку (липень 2023 року, стало гірше).

Звичайні російські люди знищили природу і землю, яка могла б прогодувати 10 мільйонів людей. Знищили на кілька поколінь або назавжди близько 20 тис. км² (це площа Словенії або половина Нідерландів), зіпсували ще стільки ж.

Ці ж звичайні люди застосовували хімічну зброю, рознесли в щебінь і отруїли «звільнену» частину Донбасу, зруйнували екосистему, знищивши водний баланс і де-факто засудивши цей регіон.

Те, що вони зробили з тваринним світом, не піддається опису.

Хтось може засумніватися, а чи звичайні це російські люди? Може, незвичайні? Ні, найзвичайнісінькі.

3. Коли побічні ефекти війни торкнулися їхнього дому, вони раптом жалісливо заголосили, що вони звичайні люди! Пішаки!

То навіщо кричати? Ми це й так знаємо. Звичайні.

Дехто стверджує, що такий вплив на Росію, як у Туапсе, мобілізує звичайних людей. І це правда. Усе залежить від того, мобілізує ЗА війну чи ПРОТИ війни?

Якщо ЗА війну – значить, звичайні російські люди повністю заслужили все, що їм уже дісталося і ще дістанеться у вигляді наслідків.

Якщо проти війни – ось тут треба розбиратися.

4. Звичайні російські люди та справді хороші росіяни стверджують, що противників війни – більше. А прихильників – менше. І це ж чудово!

Це означає, що ті, кого більше, можуть створити зону відчуження навколо тих, кого менше. Так працюють соціальні механізми.

Звичайній російській людині, яка проти війни, не обов'язково битися головою об стіну Кремля, намагаючись налякати Путіна.

Достатньо, щоб сусід звичайної антивоєнної людини боявся прикріпити на свою машину знак Z. Через втому міняти скло та перевзувати порізану гуму.

Щоб відморожені тітки в школах, які отруюють дітей ненавистю, могли спілкуватися тільки з собі подібними. А таких об'єктивно менше.

Є безліч способів зупинити машину війни, коли в цьому бере участь багато звичайних людей. Механізми залякування та примусу перестають працювати. І тоді достатньо однієї добротної кризи, щоб цитадель зла розвалилася.

Але це якщо більшість звичайних російських людей дійсно проти війни. Якщо ж вони pf або їм і так нормально – ну, тоді нема чого скаржитися на свою звичайність.

Коли в російських соцмережах все буде забито новинами про побиті машини з Z, коли «герої СВО» будуть уникати публічності і ховатися в норах – ось тоді буде привід про щось по-справжньому говорити зі звичайними людьми в масі.

Поки що – лише індивідуально з тими, хто своїми діями довів, що не підтримує війну.

І ми віримо Росспоживнагляду Краснодарського краю, який стверджує, що в Туапсе немає жодних приводів для занепокоєння. Це ж заявили якісь звичайні російські люди, а не якісь небожителі чи московські інтервенти. Ось і прокурори дерева посадили.

Тож визначтеся.