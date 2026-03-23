Франція передала суду танкер тіньового флоту Росії: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Франція передала суду танкер тіньового флоту Росії: деталі
Франція взяла під контроль танкер РФ і доставила до Марселя
Раніше судно затримали за підозрою у використанні фальшивого прапора та обході санкцій

Російський танкер Deyna, затриманий французькими військовими у Середземному морі, прибув до порту Марсель-Фос. Судно передадуть органам правосуддя для проведення подальшого розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

Танкер, який ходить під прапором Мозамбіку, у понеділок вранці зайшов до порту Марселя, де його передадуть у розпорядження судових органів.

«Він буде поставлений на якір і утримуватиметься у розпорядженні прокурора Марселя в рамках попереднього розслідування», – заявили у французькій морській префектурі Середземномор'я.

У відомстві також зазначили, що навколо місця стоянки судна запровадили обмеження: встановлено зони заборони для польотів і навігації.

Нагадаємо, що 20 березня Франція за підтримки Великої Британії затримала танкер Deyna у Середземному морі. Судно пов’язують із так званим “тіньовим флотом” Росії, який використовують для обходу міжнародних санкцій.

Танкер прямував із російського Мурманська. Його затримали на підставі статті 110 Конвенції ООН з морського права – за підозрою у використанні фальшивого прапора.

До слова, Москва планує збільшити кількість танкерів тіньового флоту, що експортують нафту під прапором Росії. Все через те, що країни Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки все частіше затримують ці підсанкційні судна. 

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення санкцій проти російської нафти не призведе до суттєвого зростання доходів Москви. За оцінками Вашингтона, йдеться приблизно про $2 млрд додаткового прибутку.

Франція передала суду танкер тіньового флоту Росії: деталі
Франція передала суду танкер тіньового флоту Росії: деталі
