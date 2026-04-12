Розвідники «Скелі» здолали окупантів у рукопашному бою та взяли їх у полон

Джокер та Мессі опинилися в одному окопі з окупантами, але зуміли взяти їх у полон

Окупанти намагалися «розібрати» групу артилерією, не бажаючи віддавати своїх у полон

Двійка розвідників – Джокер та Мессі – виконували бойові завдання поблизу селища Удачне на Покровському напрямку. Їхня робота полягала у розвідці, забезпеченні зв'язку та евакуації поранених. Проте одна з операцій перетворилася на справжній трилер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 425-й окремий штурмовий полк «Скеля».

Під час ротації, коли бійці виходили через болотисту місцевість, їх засік ворожий дрон. За лічені хвилини небо заповнили російські FPV.

«Ми загрузли по коліно в намулі. Коли почали підніматися, налетіли «пташки». Ховатися було ніде – посадка скошена, одні стовпи замість дерев. Я стрибнув у розбиту яму чотири на чотири метри, без даху. Кожен вибух здавався останнім. Бронежилет врятував спину, його просто розірвало», – згадує Джокер.

Обстріл тривав понад годину. Обидва бійці отримали контузії, а Мессі – поранення ноги та значну втрату крові.

Намагаючись врятуватися від чергового нальоту, розвідники помітили в окопі замасковану нору, закидану дошками. Джокер першим заскочив усередину, вигукуючи: «Свої!». Так українські воїни випадково забігли прямо до рук ворога. Проте через контузію, стрес та «маскування» росіяни не одразу зрозуміли, хто перед ними.

Джокер знайшов у бліндажі документи окупантів і зрозумів, де перебуває. Коли росіяни запитали, звідки вони, розвідник дістав знайдену раніше пачку цигарок «Ява». Окупанти, побачивши знайому марку, вирішили, що це «свої» бійці із Саратова, і запропонували розташовуватися.

Коли росіяни розслабилися, українські розвідники перейшли до дій. Короткий рукопашний бій – і двоє окупантів уже просили пощади, здавшись у полон.

Джокер опинився перед надскладним викликом: він мав вивести пораненого напарника, який почав втрачати свідомість, та двох полонених ворогів. На допомогу прийшов брат Джокера, який перебував на сусідній позиції. Він мав іти на ротацію, але залишився, щоб допомогти з евакуацією.

Групу виводили під прикриттям українського дрона, оператор якого коригував рух, аби уникнути ворожих обстрілів. Окупанти намагалися «розібрати» групу артилерією, не бажаючи віддавати своїх у полон.

«Учора у нас була смерть перед очима, ми сиділи в окопі під Покровськом. А сьогодні ми вже тут, у безпеці. Організм ще навіть не сприйняв цю зміну», – діляться емоціями бійці.

Завдяки професіоналізму та сталевим нервам, розвідники не лише повернулися живими, а й поповнили обмінний фонд, вкотре довівши: вихід є навіть із безнадійної ситуації.

