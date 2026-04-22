«Це наша нова геополітична сила». Глава МЗС розказав, як українцям вдалося отримати перевагу на міжнародній арені

Лариса Голуб
За словами Сибіги, українська модель «закритого неба» є унікальною
Сибіга: Україні вдалося закрити небо на 90%

Захист українського неба перетворився на масштабну високотехнологічну екосистему, яка не лише збиває до 90% ворожих цілей, а й стає вагомим чинником впливу України на світовій арені. Про це розказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

За словами міністра, українська модель «закритого неба» є унікальною і багатошаровою: вона поєднує системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі дронів, мобільні вогневі групи та цифрові блоки управління.

«Ми можемо збивати до 90% цілей, які б'ють по наших містах, по Україні. Це наша нова геополітична сила. Мені здається, що цей елемент нашого захисту неба, він ще повинен знайти свою правильну назву. Тому що він багатошаровий, багаторівневий, побудований – від систем подавлення, інтерсептор дронів, мобільних груп, блоків управління. Величезна екосистема», – зауважив Андрій Сибіга.

Глава української дипломатії також зазначив, що Україна вже пропонуємо такі пакети рішень нашим партнерам, зокрема на Близькому Сході.

«Група наша приїжджає, вона дивиться місцеву ППО-систему, вона каже, що ми, виходячи з їхньої вже існуючої інфраструктури, як ми можемо це все об'єднати в єдиний знаменник з нашою перевагою. І це діє справді», – додає дипломат.

Також очільник закордонного відомства зазначив, що Україна чітко розуміє ресурсні можливості ворога і вибудовує стратегію на основі «російської арифметики» – знання точної кількості їхніх гармат, дронів та систем протиповітряної оборони.

«Ми чітко володіємо цифрами і арифметикою російською, оскільки, умовно кажучи, таблиця з кількостями гарматних систем, ППО-систем, дронів різних типів в росіян і що в нас. Тобто для нас це теж є орієнтир мати паритет, там де ми маємо зараз перевагу, цю перевагу нарощувати і в деяких моментах випереджувати за рахунок своєї унікальності і в застосуванні, і в розвитку технологій», – сказав очільник закордонного відомства.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський просуває нову модель «закритого неба» для України, яка передбачає не лише використання західних систем ППО, а й розбудову власної антибалістичної системи, інтеграцію сучасних дронів-перехоплювачів та залучення приватних ініціатив. Зеленський підкреслив, що Україна має створити власну антибалістичну систему разом із європейськими партнерами, щоб не залежати від Patriot. За словами президента, Україна вже працює над цим напрямком разом із виробниками та державами Європи.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot та попередив про ризик подальшого скорочення постачання зброї. Колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Курт Волкер також підтвердив побоювання президента Зеленського про брак ракет до систем Patriot. Проте він вбачає вихід у посиленні дипломатії з багатими країнами Близького Сходу.

