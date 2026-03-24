Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео

Цієї ночі плани РФ атакувати мирні міста було зірвано

У ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили у Криму колону пускових установок «Бастіон-М», яка рухалась до позицій. Унаслідок влучних ударів знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети «Циркон», ще один «Бастіон» зазнав ушкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Убито та поранено сімох окупантів.

«Армія держави-агресора застосовує ракети «Циркон» зі складу комплексу «Бастіон» передусім для терору цивільного населення України, зокрема, південних та східних областей. Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано», – наголошує ГУР.

Нагадаємо, українські захисники продовжують методично знищувати військовий потенціал агресора. Протягом останньої доби Сили оборони успішно уразили пускову установку берегового ракетного комплексу «Бастіон», пункти управління та місця скупчення ворожих військ.

Раніше у ніч на 21 березня 2026 року Сили оборони України завдали влучного удару по черговому стратегічному об'єкту ворога на території РФ – Саратовському нафтопереробному заводу. Це підприємство, що входить до структури «Роснефти», є ключовим постачальником пального для окупаційних військ, що воюють в Україні.