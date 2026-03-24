Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка показала ексклюзивне відео
фото: скриншот з відео

Цієї ночі плани РФ атакувати мирні міста було зірвано

У ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили у Криму колону пускових установок «Бастіон-М», яка рухалась до позицій. Унаслідок влучних ударів знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети «Циркон», ще один «Бастіон» зазнав ушкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Убито та поранено сімох окупантів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Армія держави-агресора застосовує ракети «Циркон» зі складу комплексу «Бастіон» передусім для терору цивільного населення України, зокрема, південних та східних областей. Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано», – наголошує ГУР.

Нагадаємо, українські захисники продовжують методично знищувати військовий потенціал агресора. Протягом останньої доби Сили оборони успішно уразили пускову установку берегового ракетного комплексу «Бастіон», пункти управління та місця скупчення ворожих військ.

Раніше у ніч на 21 березня 2026 року Сили оборони України завдали влучного удару по черговому стратегічному об'єкту ворога на території РФ – Саратовському нафтопереробному заводу. Це підприємство, що входить до структури «Роснефти», є ключовим постачальником пального для окупаційних військ, що воюють в Україні.

Читайте також:

Теги: Крим ГУР втрати росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозавода
21 березня, 15:01
Глава держави пояснив, навіщо Кремль блокує Telegram у РФ
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
20 березня, 16:10
Рок-гурт Linkin Park публічно не висловлював підтримку Україні
Популярний американський гурт зареєстрував бізнес у Росії: подробиці
20 березня, 13:15
П’ять країн ЄС б’ють на сполох через некерований російський танкер у Середземному морі
П’ять країн ЄС б’ють на сполох через некерований російський танкер у Середземному морі
19 березня, 05:32
Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах, до 11 квітня
Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти
15 березня, 02:38
Постраждалі перебувають у лікарні
Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
8 березня, 10:08
30 членів екіпажу танкера є громадянами РФ, їх евакуювали
РФ звинуватила Україну в атаці на газовий танкер у Середземному морі
4 березня, 12:19
Клуби диму здіймаються після бомбардування Ізраїлем південних передмість Бейрута 2 березня 2026 року
Війна на Близькому Сході: наслідки для України
3 березня, 14:54
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обідає у Великому залі народних зборів у Пекіні, Китай, 25 лютого 2026 року
Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?
27 лютого, 13:15

Події в Україні

Атака на Львів: є поранені, постраждала спадщина ЮНЕСКО (фото, відео)
Атака на Львів: є поранені, постраждала спадщина ЮНЕСКО (фото, відео)
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині
Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині
У Києві та низці областей повітряна тривога триває понад три години
У Києві та низці областей повітряна тривога триває понад три години
Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео
Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео
СБУ ліквідувала кілера ГРУ, який готував вбивство Стерненка
СБУ ліквідувала кілера ГРУ, який готував вбивство Стерненка

Новини

Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua