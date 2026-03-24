Битва за Київ: опубліковано нові кадри роботи ССО на початку вторгнення Росії (відео)

На початку 2022 року групи спеціального призначення ССО брали активну участь в обороні столиці
Битва за Київ тривала з 24 лютого по 1 квітня 2022 року

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали раніше неопубліковані кадри роботи своїх підрозділів під час битви за Київ. Відповідне відео опублікувало командування в Facebook, інформує «Главком».

На початку 2022 року групи спеціального призначення ССО брали активну участь в обороні столиці. Зокрема, малі групи спецпризначенців влаштовували засідки на російські колони, знищували техніку, атакували логістику.

На оприлюднених кадрах одна з груп проводить засідку в Київській області. Пострілами з гранатометів військові знищили російський всюдихід «Вітязь», після чого відкрили вогонь по екіпажу.

«Виграна битва за Київ на початку повномасштабного вторгнення була ключовою перемогою, що дозволила зберегти державність України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, битва за Київ виявилася вирішальною в українській війні, яку Росія розпочала вторгненням 24 лютого 2022 року. Для Росії напад на Київ став катастрофічним військовим провалом, а для України — незаперечною перемогою. Битва завершилася 31 березня повним відступом російської армії.

До слова, нині триває 1490-й день війни.

'Бавовна' та меч: на Алеї захисників у Києві відкрито пам'ятний знак на честь СБУ (фото)
