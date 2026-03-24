Битва за Київ: опубліковано нові кадри роботи ССО на початку вторгнення Росії (відео)
Битва за Київ тривала з 24 лютого по 1 квітня 2022 року
Сили спеціальних операцій ЗСУ показали раніше неопубліковані кадри роботи своїх підрозділів під час битви за Київ. Відповідне відео опублікувало командування в Facebook, інформує «Главком».
На початку 2022 року групи спеціального призначення ССО брали активну участь в обороні столиці. Зокрема, малі групи спецпризначенців влаштовували засідки на російські колони, знищували техніку, атакували логістику.
На оприлюднених кадрах одна з груп проводить засідку в Київській області. Пострілами з гранатометів військові знищили російський всюдихід «Вітязь», після чого відкрили вогонь по екіпажу.
«Виграна битва за Київ на початку повномасштабного вторгнення була ключовою перемогою, що дозволила зберегти державність України», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, битва за Київ виявилася вирішальною в українській війні, яку Росія розпочала вторгненням 24 лютого 2022 року. Для Росії напад на Київ став катастрофічним військовим провалом, а для України — незаперечною перемогою. Битва завершилася 31 березня повним відступом російської армії.
До слова, нині триває 1490-й день війни.
