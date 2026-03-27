Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном

США перейняли успішний досвід України, яка за допомогою морських дронів завдала значних втрат Чорноморському флоту Росії

Пентагон визнав використання автономних швидкісних катерів для патрулювання в межах військової кампанії проти Ірану, відомої як «Операція «Епічна лють». Це перший випадок, коли Вашингтон підтвердив залучення безпілотних надводних платформ до активних бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Йдеться про розробку компанії BlackSea з Меріленду – Глобальний автономний розвідувальний корабель (GARC), який здатний виконувати як наглядові функції, так і завдання дрона-камікадзе. За даними Центрального командування США, ці п’ятиметрові системи вже напрацювали понад 450 годин у морі, подолавши більше 2200 морських миль у регіоні Близького Сходу.

Активне впровадження таких технологій стало відповіддю на успішний досвід України, яка за допомогою начинених вибухівкою катерів завдала значних втрат Чорноморському флоту Росії. Своєю чергою, Іран також застосовував подібні системи для атак на нафтові танкери в Перській затоці протягом останнього місяця. Хоча США використовують свої дрони переважно для моніторингу акваторії та підвищення обізнаності 5-го флоту, наступальних ударів з їхнього боку наразі не зафіксовано.

Попри офіційні звіти про успіхи, програма створення безпілотного флоту США супроводжується низкою технічних проблем та інцидентів. Раніше повідомлялося про зіткнення катерів GARC з іншими суднами під час випробувань та вихід техніки з ладу безпосередньо в зоні конфлікту. Військово-морські сили розглядають автономні системи як дешевшу альтернативу пілотованим кораблям для стримування Китаю в Тихому океані, проте проект все ще стикається з перевищенням витрат і затримками в графіку розробки.

Як повідомлялося, Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.