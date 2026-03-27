Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
фото: Reuters

США перейняли успішний досвід України, яка за допомогою морських дронів завдала значних втрат Чорноморському флоту Росії

Пентагон визнав використання автономних швидкісних катерів для патрулювання в межах військової кампанії проти Ірану, відомої як «Операція «Епічна лють». Це перший випадок, коли Вашингтон підтвердив залучення безпілотних надводних платформ до активних бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Йдеться про розробку компанії BlackSea з Меріленду – Глобальний автономний розвідувальний корабель (GARC), який здатний виконувати як наглядові функції, так і завдання дрона-камікадзе. За даними Центрального командування США, ці п’ятиметрові системи вже напрацювали понад 450 годин у морі, подолавши більше 2200 морських миль у регіоні Близького Сходу.

Активне впровадження таких технологій стало відповіддю на успішний досвід України, яка за допомогою начинених вибухівкою катерів завдала значних втрат Чорноморському флоту Росії. Своєю чергою, Іран також застосовував подібні системи для атак на нафтові танкери в Перській затоці протягом останнього місяця. Хоча США використовують свої дрони переважно для моніторингу акваторії та підвищення обізнаності 5-го флоту, наступальних ударів з їхнього боку наразі не зафіксовано.

Попри офіційні звіти про успіхи, програма створення безпілотного флоту США супроводжується низкою технічних проблем та інцидентів. Раніше повідомлялося про зіткнення катерів GARC з іншими суднами під час випробувань та вихід техніки з ладу безпосередньо в зоні конфлікту. Військово-морські сили розглядають автономні системи як дешевшу альтернативу пілотованим кораблям для стримування Китаю в Тихому океані, проте проект все ще стикається з перевищенням витрат і затримками в графіку розробки.

Як повідомлялося, Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.

Теги: США війна Іран дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
Зірка Жіночої НБА з'явилася в неочікуваному амплуа на баскетбольному матчі
Зірка Жіночої НБА з'явилася в неочікуваному амплуа на баскетбольному матчі
Збірна України з футболу програла Швеції у матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026
Збірна України з футболу програла Швеції у матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026
Лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу
Лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу
Американський суд відхилив позов Цуренко проти Жіночої тенісної асоціації
Американський суд відхилив позов Цуренко проти Жіночої тенісної асоціації
Легендарна іспанська бадмінтоністка ухвалила рішення про кінець кар'єри
Легендарна іспанська бадмінтоністка ухвалила рішення про кінець кар'єри

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua