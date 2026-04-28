Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько Експерт та блогер

Військовий союз, якого немає: що не так із заявами Мерца

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коли звучить слово «перемир'я» у зв'язку з ЄС, має бути відповідь: як оформлюється і в чому полягає військовий союз?
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

ЄС і перемир'я: хто відповість за безпеку України

Товариш Мерц зробив заяву, яку багато хто в Україні сприйняв так: давайте сьогодні ми видалимо вам нирку, а коли-небудь потім, можливо, подаруємо гарні намистинки, але це не точно.

Товариш Мерц, безумовно, один із тих небагатьох людей, яких треба слухати. Тому що Німеччина є стрижнем ЄС, а на найближчі два роки це наша основна зовнішня опора в плані виживання.

На 2026 і 2027 загальна рамка більш-менш визначена. А ось що потім – неясно. Вичерпних відповідей з цього приводу не буде. Проте є речі, які точно відбудуться. І є логіка, яка є критерієм для перевірки миттєвих висловлювань.

• 1 •

Що німці кажуть не нам, а собі? Вони кажуть (і навіть пишуть на папері):

  • Через рік (або раніше) після припинення вогню в Україні Росія буде готова до масштабних агресивних дій проти Європи / НАТО;
  • Нам вигідно, щоб Україна воювала до 2029/2030 року, сточуючи і сковуючи російську міць, не даючи їй відновлюватися.

Де в цій логіці перемир’я у 2026/2027 році? У 2028? Ніде. Його немає.

• 2 •

Спеціально підготовлені німці кажуть: нам вигідно, щоб Україна стала гарантом безпеки в контексті загроз з боку Росії.

Це означає: коли російські війська почнуть рух у бік Таллінна / Вільнюса / Варшави… з фокусом на Берлін, повинні автоматично (!) злетіти українські безпілотники та ракети, щоб перетворити на лахміття половину Москви.

Після чого українські наземні війська повинні створити таку загрозу росіянам, щоб вони різко передумали турбувати німців. Це називається – військовий союз. Якого немає.

Де тут ЄС? Ніде. Не існує (поки що) настільки глибоких взаємних (!) оборонних зобов’язань у рамках Україна – ЄС. А що є? Є логіка «утримання України в бою, поки Європа готується».

Вже очевидно, що Європа не підготується. Тому що вона готується не до того, до чого треба. І без України це завдання не вирішується.

• 3 •

Яка процедура вступу до ЄС? Якщо пропустити етап переговорів і боротьбу за «відповідність критеріям», фіналізація відбувається шляхом підписання договору з країною-кандидатом, схвалення на рівні європейських інституцій (Єврорада, Європарламент, ЄК) та ратифікації на рівні всіх країн-членів. Наприклад, між подачею заявки Хорватією та вступом минуло 10 років, з яких 1,5 року зайняв процес ратифікації.

З усією повагою, жоден Мерц не може гарантувати ратифікацію в уявній Польщі чи Іспанії. Більше того. Товариш Мерц не може особливо гарантувати ратифікацію в самій Німеччині в уявному 2028 році. Адже на початку 2029 року в Німеччині – планові вибори до Бундестагу.

Тема потенційного прийому України до ЄС напевно буде предметом дебатів і з імовірністю 99% її перекинуть новому складу парламенту. Особливо – якщо структура чинного парламенту не відповідатиме суспільним настроям у передвиборчий рік (читай: рейтинг АдГ буде вищим). Питання: а яка позиція АдГ щодо України в ЄС і хто з ними розмовляє на цю тему?

Також ми точно знаємо, що наступного року у Франції не буде Макрона. Що думає не-Макрон щодо України в ЄС? І хто з ним розмовляє? А в ряді країн взагалі потрібен референдум. Підсумок.

• 4 •

Припинення вогню в короткі терміни суперечить публічно заявленій (!!!) оборонній логіці ФРН (ЄС).

Процес вступу до ЄС точно триває роками (як мінімум – через ратифікацію) і в принципі виключає будь-які гарантії. Особливо – у період турбулентності. Інтеграція в ЄС не передбачає автоматичного перетворення на військовий союз, хоча й стимулює співпрацю.

Гіпотетична «відмова від територій» і вступ до ЄС пов’язані приблизно ніяк. Це м’яке і тепле. Товариш Мерц точно це розуміє.

Коли звучить слово «перемир'я» у зв'язку з ЄС, має бути відповідь: як оформлюється і в чому полягає військовий союз? Які взаємні оборонні зобов'язання?

Зараз очевидний навмисний розрив між політико-економічною та оборонною траєкторією, немає переходу. Цей вакуум має бути заповнений.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Німеччина війна Європа Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Могила Патріарха Філарета вкрита білими квітами
Дев’ять днів по смерті Патріарха Філарета. Який вигляд має його могила
28 березня, 21:25
Шлях воїна розпочався ще у 2014 році, коли Микола Ярмолюк став учасником АТО
Пройшов пекло Авдіївки, відновлювався після важкого поранення. Згадаймо Миколу Ярмолюка
2 квiтня, 09:00
Еррол Маск розповів про свої хокейні мрії
Батько Маска приїхав до Росії та заявив, що хотів би побачити хокейний матч РФ – США
1 квiтня, 13:24
Збройні Сили України майстерно знищують ворога
Атака ЗСУ на Новоросійськ: під ударом фрегат «Адмірал Макаров» та бурова установка «Сиваш» (відео)
6 квiтня, 13:54
До початку повномасштабної війни Полюхович був студентом, до служби у війську цікавився капеланством
Розвідник, який виконував складні завдання в тилу ворога. Згадаймо Антона Полюховича
8 квiтня, 09:00
США розширили виробництво озброєнь через цивільні компанії
США вичерпали запаси зброї? Трамп залучив автогігантів до ВПК
16 квiтня, 08:15
Буданов вважає, що переговорний процес з його чутливими аспектами не має розголошуватися
Буданов зробив заяву про територіальні поступки України
23 квiтня, 16:09
Чудінов (ліворуч) на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області
ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину
23 квiтня, 20:43
Новобранцям не все дається легко, проте вони тренуються, щоб бути готовими до боїв
Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого
26 квiтня, 15:15

Військовий союз, якого немає: що не так із заявами Мерца
Військовий союз, якого немає: що не так із заявами Мерца
Чому «звичайні» російські люди заслужили Туапсе
Чому «звичайні» російські люди заслужили Туапсе
П’ятий рік війни: де проходить межа співчуття
П’ятий рік війни: де проходить межа співчуття
Вікно переговорів закривається за кілька місяців: чому Кремль поспішає
Вікно переговорів закривається за кілька місяців: чому Кремль поспішає
Трамп та НАТО: чого чекати на щорічному саміті в Анкарі
Трамп та НАТО: чого чекати на щорічному саміті в Анкарі
Трамп знову націлився на Гренландію
Трамп знову націлився на Гренландію

Новини

Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Сьогодні, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Сьогодні, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Сьогодні, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua