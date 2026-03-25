Втрати ворога станом на 25 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 25 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 25 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 25 березня втратила:
- особового складу – близько 1 290 960 (+1 220) осіб
- танків – 11 806 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 274 (+3) од.
- артилерійських систем – 38 746 (+51) од.
- РСЗВ – 1 696 (+0) од.
- засоби ППО – 1 336 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 196 351 (+2 459) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+23) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 151 (+196) од.
- спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1491-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0