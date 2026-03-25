Втрати ворога станом на 25 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 25 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 11 806 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 25 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 25 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 25 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 290 960 (+1 220) осіб
  • танків – 11 806 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 274 (+3) од.
  • артилерійських систем – 38 746 (+51) од.
  • РСЗВ – 1 696 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 336 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 196 351 (+2 459) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+23) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 151 (+196) од.
  • спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 25 березня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 25 березня 2026 року
Нагадаємо, триває 1491-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також

РФ збільшила обсяги продажу сирої нафти
Росія збільшила свій прибуток від нафти через пом'якшення санкцій – Зеленський
22 березня, 12:29
Тегеран заявляє, що не причетний до атак на саудівські нафтові об’єкти
Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки
16 березня, 10:11
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві і областях оголошено відбій повітряної тривоги
12 березня, 13:50
Російський диктатор дозволив деяким злочинцям уникнути екстрадиції
Армія РФ як притулок для злочинців з усього світу: Путін підписав закон
9 березня, 09:10
Біженці та ВПО – це не просто люди з сумками, а економічний і соціальний капітал, який або інтегрують, або втрачають
Субсидія на оренду для ВПО: як витягнути житло з тіні війни Авторська стаття
8 березня, 15:05
Ситуація на фронті 6 березня
Лінія фронту станом на 6 березня 2026. Зведення Генштабу
6 березня, 22:17

Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2026 року
Мадяр закликав бути усім напоготові і присоромив Садового
Мадяр закликав бути усім напоготові і присоромив Садового
Втрати ворога станом на 25 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
На Чернігівщині пошкоджено енергооб'єкт: близько 150 тис. абонентів знеструмлено
На Чернігівщині пошкоджено енергооб'єкт: близько 150 тис. абонентів знеструмлено
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2026

В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
