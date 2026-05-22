Путін отримав дедлайн. Чому літо може стати найнебезпечнішим етапом війни

Що насправді показали візити Трампа, Сі та Путіна

До літа – 10 днів. Президент Трамп узгодив плани з імператором Сі, а баскаку Пу довів його поточний статус. У зв’язку з цим визначився новий горизонт – вересень 2026 року. Зафіксуємо вихідну позицію.

1. Для початку зазначу, що українці в масі досі не можуть позбутися нездорової тяги безладно любити вухами та перебільшувати значення символічної мішури. Звідси нескінченне обговорення, чи достатньо жалісно баскак Пу бігав за імператором Сі? Як ігри з подушками на кріслах у Пекіні відіб'ються на глобальному розвитку ШІ? І т.д.

Коли ефіри й голови забиті цією порожнечею, втрачається важливе.

Нагадаю, що буквально нещодавно британський король Карл III безкомпромісно закликав підтримувати мужній український народ. Що було з натхненням розцінено як керівна вказівка масонів і рептилоїдів згуртуватися навколо «київського режиму».

Однак уряд Британії (слідом за американцями) раптово (ні) пом'якшив санкції проти російської нафти. Як ви думаєте, що в цій ситуації через деякий час зробить ЄС?

Тепер рішення Лондона дозволить росіянам вбити на тисячі українців більше і ще більше зруйнувати наші міста. Ще раніше екс-цариця морів почала виявляти незрозумілу (ні) лояльність до російських танкерів. Навіть шведи виглядають більш агресивно і послідовно.

Чи означає це, що король лукавив? Зовсім не обов’язково.

Справа в тому, що Британія опинилася в період найжорстокішої політичної турбулентності. Правляча партія втрачає одну позицію за іншою. Тому потрібні практичні заходи, які порадують виборців. Зокрема – прийнятні ціни на паливо. І уряд виходитиме з реальної ситуації.

З огляду на це треба навчитися оцінювати, на що конвертуються символічні ходи? На які дії? Якщо вони зависають у повітрі або маскують щось прямо протилежне, ну, так не варто себе обманювати. Товариш Трамп у цьому плані безмежно корисний як могутній гігієнічний засіб, що зцілює від ілюзій.

Наші друзі в інтерпретації міжнародної та внутрішньої політики – штангенциркуль, транспортир і найстрашніший агрегат на війні – калькулятор. Ось з нього й почнемо.

2. Беремо динаміку весни й екстраполюємо її на найближчі три місяці.

Наприклад, записуємо в стовпчик, скільки АЗС, електричок, вантажівок та іншого транспорту знищили росіяни в Харківській області на відстані до 100 км від лінії фронту. Скільки будинків вони зруйнували по периметру державного кордону на 20+ км. Сьогодні вранці ворог двічі атакував у Золочеві легкові автомобілі. На окружній у Харкові вдарили FPV по вантажівці та поліції. Ну, і черговий будинок у приватному секторі Харкова спалили «блискавкою»...

Тенденція стійка і наочна. Кількість тих самих АЗС у місті та області – кінцева величина. Що буде при збереженні динаміки – зрозуміло.

Наступний крок також читається: росіяни почнуть прицільно знищувати сільгосптехніку та спалять посіви.

Наступний ступінь ескалації: удари по енергетиці та (прямо чи опосередковано) по водопостачанню. Необов’язково, але ймовірно.

Підсумок: ціна найближчих трьох місяців на прикладі одного регіону більш-менш вимірювана. Одесити можуть зробити таке саме вправу у себе. Як і Чернігів, Суми, Дніпро, Херсон, Нікополь…

Настрої громадян уявити нескладно. Вони будуть ще більш нерівномірними по країні. І сюди треба вкладати випереджаючі (!) зусилля.

3. Потрібно тверезо оцінити ситуацію на лінії фронту. Фактом є відсутність помітної динаміки у противника. Однак зазвичай не беруть до уваги, що критерії оцінки дещо змінилися.

Формальний контроль території часто не розкриває суті. Дрони проникають на глибину 20-30 км (з наростанням – до 50 км) від формальної ЛБС. Це означає, що наші війська можуть утримувати якісь точки або першу лінію, але за їхніми спинами – 20 км тотальної зони смерті, в якій противник не тільки вбиває все живе, а й перехоплює дрони з постачанням.

З огляду на це вкрай імовірно, що в якийсь момент НЕСПОДІВАНО на карті будуть перефарбовані значні ділянки території. Що викличе бурю емоцій про «прорив фронту». Хоча це вже давно сформована картина.

Цілком допускаю, що російське командування у своїх реляціях кремлівським дідусям про плани на літо виходить з гіпотетичної динаміки впливу російських дронів на полі бою.

Вони очікують згортання нашої оборони на значних ділянках (від Куп'янська вниз по Осколу, за Слов'янськом, за Краматорськом) внаслідок перерізання логістики та де-факто блокади дронами. І в деяких точках у них це може вийти.

ОДНАК.

Поверніть цю картинку в бік противника.

Наші вже активно контролюють логістику за допомогою дронів не тільки навколо Донецька, а й у Маріуполі. «Сухопутний коридор до Криму» стрімко перетворюється на гарбуз. На ділянці Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь росіяни не встигають прибирати з узбіч палаючі бензовози та фури з постачанням для окупаційної угруповання. Між Мелітополем і Джанкоєм спостерігаються схожі тенденції. Російські далекобійники діляться порадами досвідчених, як проскочити (!) з Росії в окупований Крим.

На ряді ділянок наші війська діють на землі у формальному тилу росіян. Тобто, як росіяни можуть щось перефарбувати на карті на свою користь, так і українська армія. Але поки що – несвоєчасно.

Крім цього, точково виводяться з стоянки локомотиви товарних поїздів і цистерни (особливо – у в.о. Луганської області).

Найважливіше: СБС, СБУ, ССО та інші структури Сил оборони України пріоритетно вицілюють російських операторів БПЛА і нищать бази особового складу окупантів на глибину до 100 км від лінії фронту. Свіжий перформанс у Сніжному – дуже наочний.

Також вражаючий сюжет – з тушками ФСБ на Арабатській стрілці.

Тут той самий калькулятор на 3 місяці.

4. Де ще потрібні цифри – в оцінці впливу на нафтовий сектор РФ, хімічну галузь та ВПК.

Список влучних ударів відомий. Сьогодні він поповнився черговим візитом на Сизранський НПЗ. ЗМІ рясніють заголовками про кількість зупинених НПЗ та гіпотетично забитих свердловин. Але тут важливо не втратити нитку і зафіксувати таке.

Ми не знаємо сумарних збитків російської нафтової галузі, тому що десь вони короткострокові, десь довгострокові, багато маніпуляцій. Щось росіяни тихонько лагодять.

Візьмемо консервативну цифру, яку навів Михайло Ходорковський: Україна в даний момент просадила можливості нафтового сектора РФ сумарно в межах 10%. Припустимо, що це так.

Динаміка показує зростання кількості успішних ударів і зростання збитків. Припустимо, що за 3 місяці росіяни полагодять як мінімум половину того, що зараз винесено за дужки. Але одночасно буде вибито ще близько 10-15-20%. Тобто, до осені цілком імовірно, що російська нафтова галузь у підсумку просяде на 15-20%. Це не смертельно, але багато.

Плюс є ще два процеси.

Про одне з них згадав той самий Ходорковський: кожна галузь має певний інвестиційний цикл. Пауза без системних інвестицій у РФ затягнулася вже на понад 4 роки. Це за кілька років почне спричиняти розриви в слабких місцях і каскадне колапсування.

Другий момент підкреслюють технічні фахівці.

Одне з надзвичайно важливих наслідків візитів добрих дронів – не тільки збиток у даний момент, але й позбавлення системи резервних потужностей.

Уявіть, що будь-який ваш побутовий прилад весь час працює на максимумі. Чайник весь час кипить, на всіх екранах яскравість і звук встановлені на максимумі, автомобіль на максимальних обертах тощо. Такий режим виснажує швидше. Або потрібно примусово знижувати потужність, або зростають ризики інцидентів.

Можна очікувати зростання кількості поломок, простоїв через затяжні регламентні роботи тощо.

Росіяни все це чудово розуміють.

5. У мережі вже лунає безліч закликів від Зет-спільноти: «або мобілізація восени, або припинення вогню». Прагматики, зі свого боку, скажуть: до кінця літа нафтовий сектор відчує серйозні труднощі, а до кінця року існує ризик, що неприпустимо велика частина сектора перетвориться на руїну. Наскільки серйозні?

Згідно з відкритими даними, росіяни в середньому за рік вводять в експлуатацію близько 20 великих (10-50 тис. куб. м) резервуарів для зберігання нафти, забезпечуючи приріст ємності зберігання на близько 4 млн барелів (близько 500 тис. тонн). Є низка нюансів, бо частково це ремонт існуючих резервуарів, частково введення нових означає виведення застарілих. Наприклад, після 2014 року активно будували нове, з 2022 р. в основному ремонтують. Тому цифри орієнтовні.

Отже: за три місяці Україна знівелювала результати нововведень щонайменше за 2 роки (спалено або пошкоджено понад 40 бочок). За такого темпу до кінця літа росіяни втратять результати зусиль за 5 років. І це при тому, що у них накопичується розрив внаслідок відсутності системних інвестицій.

Росіяни краще за нас знають, як це відіб’ється на найвужчому місці – видобутку нафти, від якого залежать доходи федерального бюджету.

Щоб усе це відновити, знадобляться колосальні інвестиційні програми. Без доступу до зовнішніх ресурсів це не вирішується. Що передбачає скасування значної частини санкцій. Що передбачає Щонайменше припинення вогню.

І ось тут можна повернутися до візитів до Китаю.

6. У мережі прийнято оцінювати візит Трампа як невдалий.

Якщо перелічити основні результати, вони виглядають не як прорив, а як створення інфраструктури керованого суперництва з механізмами деескалації (створено 2 нові комісії, узгоджено робочі групи тощо). Що не так уже й погано в нинішній істеричній обстановці.

Наступний раунд відбудеться у вересні, імператор Сі відвідає США з державним візитом на «тижні лідерів» в ООН.

З огляду на те, що Китай (і РФ разом з ним) апелює до моделі ООН як такої, що виключає злісне домінування одного гегемона, ймовірна поява Сі ще й на ГА ООН. У РБ ООН у вересні головуватиме Франція.

Основний результат поїздки баскака Пу – Росія, судячи з усього, не отримала підтримки для значної ескалації. Залишиться рівно те саме, що й було.

Виглядає приблизно так: Сі дав зрозуміти, що у Пу є час до вересня показати якийсь результат наявними силами та засобами (в Україні, проти Балтії, де завгодно). Бо потім, якщо Китай і США увійдуть у процес деескалації для гармонійного поділу світу, ця лінія буде доведена як керівництво до дії до Кремля. Або буде визначена якась нова рамка.

Дзеркально це, відповідно, підвищує ризики військової ескалації в Перській затоці, щоб до осені якось все владнати. Кубу, ймовірно, будуть розігрувати, виходячи з уявлень про вплив на результати виборів (або до 4 липня, або вже восени).

Ескалувати Кремлю до 4 липня (а краще – до 19 липня, коли закінчиться ЧС з футболу) – означає дуже сильно образити Трампа. Що без крайньої необхідності є вельми необачним.

Підсумок: лобові підрахунки та лінійна логіка показують, що кінець липня – серпень є відрізком потенційної ескалації у форматі «маленької переможної війни / операції». Для РФ це шанс повернути трохи більше суб'єктності, вирішити частину питань всередині (напередодні виборів) і розширити кількість сценаріїв продовження (аж до мобілізації).

7. Нагнітання навколо ВСІХ трьох країн Балтії – це не обов’язково гарантія ескалації, але це необхідна технічна умова. Адже без розігріву складно.

Сюди ж належать ядерні ігри.

Виступ першої леді РФ Олександри Лукашенко з миротворчими посланнями виглядає як дуже грубе формування алібі. Нагадаю, що в січні-лютому 2022 р. Лукашенко та його міньйони клялися, що жодних загроз Україні з території Білорусі не буде. І це добре, що їхні слова ділили на 16. Зараз їх можна просто множити на нуль.

Більше того. Зараз Україна може самотужки звести нанівець Мозирський і Новополоцький НПЗ, а також низку хімічних підприємств (Солігорськ, Любань, Петриків, Гродно). Лукашенко хотів би цього уникнути, бо втратить останні ресурси для маневрування.

Росіяни можуть спробувати порівняно невеликими силами відкрити якусь нову ділянку фронту, щоб або розторгувати закриття, або розвинути до повноцінного аргументу.

Це дуже ризикована затія, але інших варіантів у Путіна немає. Продовження війни, збереження санкцій (фінансових) гарантують стрес і занепад.

Наше завдання – робити все, щоб підштовхнути РФ до виходу з війни. Підтримка тилу для фронту в цьому плані дуже важлива.

Також знадобиться випереджальна адекватність від влади.

Знищення заправок і паливна криза в Харкові – це не привід йти зі Слов'янська. Це привід готуватися, раз такі ризики вже виникли. Інакше кризу перетворять на інструмент тиску.

Тим часом росіяни атакували Дніпро, 19 поранених, серед них – троє дітей. Відповідь, зокрема й за це, – уже в дорозі.